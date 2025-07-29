Victor Osimhen'in geliş tarihi belli oldu! İmzalar atılıyor

Victor Osimhen (AA)

KAVUKCU MİLANO'YA GİDİYOR

A Spor'da konuşan Takvim Spor Müdürü Onur Özkan; "Ben iki cümle kurabiliyorum rahatlıkla. Bir, Osimhen Galatasaray'da. İki, cumartesi günü imza töreni var statta. Ama ne zaman gelir İstanbul'a onu söyleyemiyorum. Onla ilgili aldığım bilgiler var ama netleştiremediğim detaylar var. Gün veremiyorum. Sonra biz mahcup oluyoruz. Gün vermek doğru değil. Önümüzde kısa bir süre var. Perşembe veya cuma gelecekmiş gibi duruyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da yarın Milano'ya gidecek ve imzalar atılacak. Osimhen'in dönüş planı ve karşılaması planlanacak" ifadelerini kullandı.