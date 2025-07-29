Victor Osimhen'in geliş tarihi belli oldu! İmzalar atılıyor

Geride kalan sezonda Galatasaray'ın iki kupa kazanmasında baş rol oynayan Victor Osimhen'in geleceği merakla bekleniyordu. 26 yaşındaki forvet konusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom, mutlu sona çok yakın.
KAVUKCU MİLANO'YA GİDİYOR
A Spor'da konuşan Takvim Spor Müdürü Onur Özkan; "Ben iki cümle kurabiliyorum rahatlıkla. Bir, Osimhen Galatasaray'da. İki, cumartesi günü imza töreni var statta. Ama ne zaman gelir İstanbul'a onu söyleyemiyorum. Onla ilgili aldığım bilgiler var ama netleştiremediğim detaylar var. Gün veremiyorum. Sonra biz mahcup oluyoruz. Gün vermek doğru değil. Önümüzde kısa bir süre var. Perşembe veya cuma gelecekmiş gibi duruyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da yarın Milano'ya gidecek ve imzalar atılacak. Osimhen'in dönüş planı ve karşılaması planlanacak" ifadelerini kullandı.
SÜRPRİZLER OLACAK
Flight Radar uygulaması için birçok ünlü isimle de iletişime geçen Galatasaray, sürpriz kampanyalarla gelir elde edecek. 150 bin abone sayısının o gün 300 bine çıkması bekleniyor. 30 TL'lik üyelik ücretini artıracak kulübün 300 bin aboneden gelir beklentisi 10 milyon TL civarında olacak. Sarı-kırmızılılar, 2 Ağustos Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak Lazio maçında Sane ve Osimhen'e imza töreni yapmayı hedefliyor. Kombineler geçerli sayılmayacak ve bilet gelirinde 200 milyon TL hedefleniyor.