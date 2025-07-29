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Victor Osimhen'in geliş tarihi belli oldu! İmzalar atılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemin bir numaralı ismi Victor Osimhen. Nijeryalı yıldızı bu gece İstanbul'a gelecek. Takvim Spor Müdürü Onur Özkan, A Spor canlı yayınında dikkat çeken gelişmeyi paylaştı. İşte detaylar...

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Victor Osimhen'in geliş tarihi belli oldu! İmzalar atılıyor

Geride kalan sezonda Galatasaray'ın iki kupa kazanmasında baş rol oynayan Victor Osimhen'in geleceği merakla bekleniyordu. 26 yaşındaki forvet konusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom, mutlu sona çok yakın.

Victor Osimhen koptu geliyor

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

KAVUKCU MİLANO'YA GİDİYOR

A Spor'da konuşan Takvim Spor Müdürü Onur Özkan; "Ben iki cümle kurabiliyorum rahatlıkla. Bir, Osimhen Galatasaray'da. İki, cumartesi günü imza töreni var statta. Ama ne zaman gelir İstanbul'a onu söyleyemiyorum. Onla ilgili aldığım bilgiler var ama netleştiremediğim detaylar var. Gün veremiyorum. Sonra biz mahcup oluyoruz. Gün vermek doğru değil. Önümüzde kısa bir süre var. Perşembe veya cuma gelecekmiş gibi duruyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da yarın Milano'ya gidecek ve imzalar atılacak. Osimhen'in dönüş planı ve karşılaması planlanacak" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

SÜRPRİZLER OLACAK

Flight Radar uygulaması için birçok ünlü isimle de iletişime geçen Galatasaray, sürpriz kampanyalarla gelir elde edecek. 150 bin abone sayısının o gün 300 bine çıkması bekleniyor. 30 TL'lik üyelik ücretini artıracak kulübün 300 bin aboneden gelir beklentisi 10 milyon TL civarında olacak. Sarı-kırmızılılar, 2 Ağustos Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak Lazio maçında Sane ve Osimhen'e imza töreni yapmayı hedefliyor. Kombineler geçerli sayılmayacak ve bilet gelirinde 200 milyon TL hedefleniyor.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

STORE'LAR DOLACAK

Kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store'da da satış patlaması olacak. Nijeryalı forvet için özel ürünler hazırlandı. Yeni formalar, özel maskesi ve özel tişörtler olmak üzere birbirinden farklı ürünler GS Store'larda taraftarın beğenisine sunulacak. Büyük rağbet görecek olan ürünlerden 1 günde elde edilmesi planlanan gelir 15 milyon TL. Geçen sene 800 bin forma satan G.Saray, bu sezon 1 milyon hedefini aşmayı hedefliyor. Böylece Leroy Sane ve Osimhen'in maaş yükü ciddi şekilde azalacak.

Galatasarayda transferin tarihi belli oldu! Yıldız isim imza atıyorGalatasarayda transferin tarihi belli oldu! Yıldız isim imza atıyor
Galatasaray'da transferin tarihi belli oldu! Yıldız isim imza atıyor

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