Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş'ten kritik '24 saat' uyarısı: Gram altında 4300 TL sınırı son şans! FED sonrası yükselecek mi?

İslam Memiş'ten kritik '24 saat' uyarısı: Gram altında 4300 TL sınırı son şans! FED sonrası yükselecek mi?

Son haftalarda dünyada yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmeler altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı. Rekor seviyeleri gören altın ardından hızlı bir şekilde geri çekildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlardaki son durumu ve haftalık beklentileri değerlendirdi. Memiş, "Bu hafta küresel piyasalar açısından çok kritik. Çarşamba sonrasına göre piyasalar şekillenecek" dedi. Peki FED sonrası altın fiyatları nasıl etkilenecek? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 30.07.2025 11:14
İslam Memiş’ten kritik ’24 saat’ uyarısı: Gram altında 4300 TL sınırı son şans! FED sonrası yükselecek mi?

Altın piyasasında haftanın ilk günleri hareketli başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları dalgalanırken, piyasa uzmanı İslam Memiş kritik destek ve direnç seviyelerini paylaştı.

İslam Memiş’ten kritik ’24 saat’ uyarısı: Gram altında 4300 TL sınırı son şans! FED sonrası yükselecek mi?

Memiş, "Ons altın uluslararası piyasalarda şu anda 3 bin 335 dolar seviyesinde. 3 bin 315 dolar destek seviyesi. Oradan tekrar yükselen, 3 bin 380 dolar seviyesine kadar yükselen bir trend ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş’ten kritik ’24 saat’ uyarısı: Gram altında 4300 TL sınırı son şans! FED sonrası yükselecek mi?

Gram Altında Sakin Seyir

Ons altında yaşanan dalgalanmalara rağmen gram altın tarafında belirgin bir düşüş veya yükseliş görülmedi.

İslam Memiş’ten kritik ’24 saat’ uyarısı: Gram altında 4300 TL sınırı son şans! FED sonrası yükselecek mi?

Şu anki seviyeler hakkında bilgi veren Memiş, "Gram altın şu anda 4 bin 370 lira seviyelerinde. 4 bin 350 lira destek seviyesi ama ondan sonra tekrar 4 bin 350 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş beklediğimizi söyleyebiliriz." dedi.

İslam Memiş’ten kritik ’24 saat’ uyarısı: Gram altında 4300 TL sınırı son şans! FED sonrası yükselecek mi?

Çarşamba Günü Kritik: FED Kararı Bekleniyor

Altın piyasasında gözler çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararına çevrildi.