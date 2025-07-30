İslam Memiş'ten kritik '24 saat' uyarısı: Gram altında 4300 TL sınırı son şans! FED sonrası yükselecek mi?
Son haftalarda dünyada yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmeler altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı. Rekor seviyeleri gören altın ardından hızlı bir şekilde geri çekildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlardaki son durumu ve haftalık beklentileri değerlendirdi. Memiş, "Bu hafta küresel piyasalar açısından çok kritik. Çarşamba sonrasına göre piyasalar şekillenecek" dedi. Peki FED sonrası altın fiyatları nasıl etkilenecek? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 30.07.2025 11:14