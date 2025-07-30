İslam Memiş’ten kritik ’24 saat’ uyarısı: Gram altında 4300 TL sınırı son şans! FED sonrası yükselecek mi?

Şu anki seviyeler hakkında bilgi veren Memiş, "Gram altın şu anda 4 bin 370 lira seviyelerinde. 4 bin 350 lira destek seviyesi ama ondan sonra tekrar 4 bin 350 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş beklediğimizi söyleyebiliriz." dedi.