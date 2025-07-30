ABD ve AB arasındaki yüzde 15’lik gümrük vergisi anlaşması Türkiye için bir fırsat mı?

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 27 Temmuz'da İskoçya'da gerçekleştirdiği zirvede imzalanan ticaret anlaşması, transatlantik ticaret gerilimini önemli ölçüde yatıştırdı. Taraflar, AB'den ABD'ye ihraç edilen tüm ürünlere %15 oranında sabit gümrük vergisi uygulanmasında mutabık kaldı. Böylece Trump'ın daha önce dile getirdiği %30'luk vergi tehdidi bertaraf edilmiş oldu.

* AB, ABD'den askeri teçhizat alımını artıracak; bu da savunma alanında daha sıkı bir iş birliği anlamına geliyor.

* AB, ABD 'den 750 milyar dolarlık enerji (LNG ve nükleer yakıt ağırlıklı) ithalatı yapacak.

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AB tarafı, yüksek vergi oranlarından memnun olmasa da bir "ticaret savaşı" riskinden kaçınmanın diplomatik bir denge oluşturduğunu vurgularken; ABD tarafı anlaşmayı "ekonomi ve ihracat açısından büyük bir zafer" olarak nitelendiriyor.

ANKARA İÇİN FIRSATLAR VE AVANTAJLAR

Anlaşmanın Türkiye'ye etkileri çok boyutlu. Türkiye hâlihazırda ABD'nin %10'luk en düşük gümrük tarifesi diliminde yer alıyor. Bu, tekstil, kimyasal ürünler, elektrikli teçhizat, mobilya, halı ve doğal taş gibi kalemlerde Türk ürünlerine fiyat avantajı sağlıyor.