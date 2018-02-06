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2 Liralık skandal

’nin 36. Kurultayı, skandalları da beraberinde getirdi. Mükerrer oy, şiddet ve zehirlenme. Maliyeti 2 lira olan döner ekmek, baklava ve ayrandan oluşan zehirli kumanyanın altından ise CHP Ankara İl Başkanı çıktı...

2 Liralık skandal
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yüzlerce partilinin zehirlenmesine neden olan kumanyaların Ankara İl Başkanı 'in sahibi olduğu yemek firması tarafından dağıtıldığı ortaya çıktı. Maliyeti 2 lira olan döner ekmek, baklava ve ayrandan oluşan bozuk kumanyalar yüzlerce kişiyi hastanelik etti. Kurultay salonunda CHP İl Başkanı Adnan Keskin'e ait firmanın yemeğiyle zehirlenen partililerden saklanan gerçeği TAKVİM ortaya çıkardı. CHP Genel Başkanı 'na en yakın il başkanlarından biri olarak gösterilen Keskin'e kurultayın organizasyon ve yemek işinin genel merkez tarafından verildiği öğrenildi. Kurultay süresince binlerce kişiye ücreti genel merkezce karşılanan kumanyalar dağıtan firmanın, döner ekmek, baklava ve ayrandan oluşan mönüyü en az iki gün önce hazırladığı ortaya çıktı. Bayatlayan döner ve baklavalardan yiyen partililer salona gelen ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere nakledildi. Ankara İl Başkanı Adnan Keskin'e kurultay salonunun organizasyon ve yemek ihalesinin genel merkez tarafından verildiği belirlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün desteğiyle CHP genel merkezi ve Çankaya Belediyesi iftar çadırlarının yemek işlerini de aldığı belirtilen Keskin, kurultay salonunun dolduran partililerine bayat döner ve baklava yedirdi. Ankara Ostim'de bir hazır yemek işletmesi sahibi olan CHP İl Başkanı'nın daha çok kar elde etmek için kendi partililerini zehirlemekten çekinmemesi şaşkınlık yarattı.

UYANIK KESKİN
CHP kurultayının ikinci gününde patlayan skandalın baş kahramanı Keskin'in, kumanyaların kendi şirketi tarafından hazırlandığını gizlemek için ilginç yollara başvurduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun zehirlenen partilileri ziyaret edeceğini öğrenen Keskin'in hastaneye firma çalışanlarını yolladığı ve bu kişilerin Kılıçdaroğlu'na "Partililer dışardan yedikleri yemekler yüzünden zehirlendi" şeklinde bilgi verdiği öne sürüldü. Keskin'in Ankara İl Başkanı seçilmesinden sonra CHP Genel Merkezi'ne yemek veren firmanın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.


DÖNER 1 LİRA


TATLI 50 KURUŞ


AYRAN 50 KURUŞ

FİYATLARDA İNDİRİM YAPTI
7 Haziran ve 1 Kasım genel seçim kampanyalarında CHP Ankara İl Örgütü'nün seçim bürolarına yine Keskin'in firması tarafından fahiş fiyatlarla yemekler verildiği iddia edildi. Parti içindeki tepkiler nedeniyle Keskin'in fiyatlarda indirime gittiğine dikkat çekildi.


ZAFER ŞAHİN

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