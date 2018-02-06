2 Liralık skandal
CHP’nin 36. Kurultayı, skandalları da beraberinde getirdi. Mükerrer oy, şiddet ve zehirlenme. Maliyeti 2 lira olan döner ekmek, baklava ve ayrandan oluşan zehirli kumanyanın altından ise CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin çıktı...
UYANIK KESKİN
CHP kurultayının ikinci gününde patlayan skandalın baş kahramanı Keskin'in, kumanyaların kendi şirketi tarafından hazırlandığını gizlemek için ilginç yollara başvurduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun zehirlenen partilileri ziyaret edeceğini öğrenen Keskin'in hastaneye firma çalışanlarını yolladığı ve bu kişilerin Kılıçdaroğlu'na "Partililer dışardan yedikleri yemekler yüzünden zehirlendi" şeklinde bilgi verdiği öne sürüldü. Keskin'in Ankara İl Başkanı seçilmesinden sonra CHP Genel Merkezi'ne yemek veren firmanın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.
DÖNER 1 LİRA
TATLI 50 KURUŞ
AYRAN 50 KURUŞ
FİYATLARDA İNDİRİM YAPTI
7 Haziran ve 1 Kasım genel seçim kampanyalarında CHP Ankara İl Örgütü'nün seçim bürolarına yine Keskin'in firması tarafından fahiş fiyatlarla yemekler verildiği iddia edildi. Parti içindeki tepkiler nedeniyle Keskin'in fiyatlarda indirime gittiğine dikkat çekildi.
ZAFER ŞAHİN
Etiketler: CHP , Kılıçdaroğlu , Adnan Keskin
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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