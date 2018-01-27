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Oyalama davası!

Oyalama davası!
Oyuncu , internette yayınlanan Fi dizisi ile tanındı. Genç oyuncu, 2014 yılında Yeşil Deniz adlı dizide 12 bölüm rol aldı. Ancak iddiaya göre 18 bin liralık ücretini alamadı. firma TFT'nin ücret konusunda kendisini oyaladığını belirtip hukuk mücadelesi başlattı. Yapımcı şirket ise "Şirket kaçmamakta ve borçlarını ödemeye çalışmaktadır. Dava reddedilsin" savunmasını yaptı.


Ali OKTAY
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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