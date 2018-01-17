Sümela’nın şifresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Köse, binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Trabzon'daki Sümela Manastırı'yla ilgili son derece önemli açıklamalar yaptı. Köse, Trabzon'da1950'li yıllardagörev yapan ABD'liNATO askerlerininSümela Manastırı'nıyağmaladığını anlattı. NATO subaylarının, manastırdaki çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçırdıklarını açıkladı. Doç. Dr. İsmail Köse, "Sümela Manastırı'nınsüslü üzüm asmalarşeklindeki oyma ahşapkapısı şu an ABD'de birmüzededir. Bazı eserleriİngiltere'deki müzededir"diye konuştu.
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