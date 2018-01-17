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Sümela’nın şifresi

Sümela’nın şifresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Köse, binlerce yıllık bir tarihe sahip olan 'daki 'yla ilgili son derece önemli açıklamalar yaptı. Köse, Trabzon'da 1950'li yıllarda görev yapan ABD'li NATO askerlerinin Sümela Manastırı'nı yağmaladığını anlattı. NATO subaylarının, manastırdaki çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçırdıklarını açıkladı. Doç. Dr. İsmail Köse, "Sümela Manastırı'nın süslü üzüm asmalar şeklindeki oyma ahşap kapısı şu an ABD'de bir müzededir. Bazı eserleri İngiltere'deki müzededir" diye konuştu.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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