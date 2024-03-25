Kate Middleton kamuoyunu yapay zeka olmadığına inandıramadı! Harry ve Meghan cephesinden ilk açıklama: Buckingham Sarayı yalan söyledi The Sun yardım etti

Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart Cuma akşamı paylaştığı video ile kamuoyunu ölmediğine ikna edemedi. Komplo teorisyenleri videoyu didik didik incelerken Kate Middleton'ın yapay zeka ürünü olduğunu iddia etti. Yapay zeka iddialarına Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle cephesinden ise ilk açıklama geldi. Kate'in Sussexlere güvenmediği için onlara kanser olduğunu söylemediği iddia edilirken Harry ve Meghan'ın arkadaşı ise Kate ile ilgili iddialar hakkında "Saray yalan söyledi, İngiliz basını da yardım etti" dedi ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kate'i saklama çabalarını Kuzey Kore propagandasına benzetti.