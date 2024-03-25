Kate Middleton kamuoyunu yapay zeka olmadığına inandıramadı! Harry ve Meghan cephesinden ilk açıklama: Buckingham Sarayı yalan söyledi The Sun yardım etti

Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart Cuma akşamı paylaştığı video ile kamuoyunu ölmediğine ikna edemedi. Komplo teorisyenleri videoyu didik didik incelerken Kate Middleton'ın yapay zeka ürünü olduğunu iddia etti. Yapay zeka iddialarına Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle cephesinden ise ilk açıklama geldi. Kate'in Sussexlere güvenmediği için onlara kanser olduğunu söylemediği iddia edilirken Harry ve Meghan'ın arkadaşı ise Kate ile ilgili iddialar hakkında "Saray yalan söyledi, İngiliz basını da yardım etti" dedi ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kate'i saklama çabalarını Kuzey Kore propagandasına benzetti.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın yaklaşık iki ay boyunca kamuoyundan gizlenmesinin ardından hakkındaki iddialar da tam gaz devam ediyor.
22 Mart Cuma günü kanser olduğunu açıkladığı videoyu paylaşana kadar öldüğü hatta İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Kate Middleton'ın paylaştığı video da kitleleri inandırmaya yetmedi.
KATE MIDDLETON: İKİNCİ PRENSES DIANA VAKASI
Galler Prensesi Kate Middleton'ın, şüpheli ölümü ile yıllardır gündemden düşmeyen Prenses Diana gibi öldürüldüğünü iddia eden komplo teorisyenleri, Kate'in kanlı bir illüminati ayinine kurban edildiğini dahi öne sürmüştü.