Kate Middleton’un photoshop skandalı şüpheleri artırdı: İkinci Diana vakası mı? Saklandığı yer ortaya çıktı: O fotoğraftaki hiç kimse gerçek değil

Kraliyet Ailesi'nde skandallar sır perdesini aralıyor. Galler Prensi William'ın eşi Kate Middleton ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde hakkında hayatını kaybettiğine ya da boşandığına yönelik iddiaları bertaraf etmek için bir fotoğraf paylaşan Kate Middleton'ın başı daha da büyük derde girdi. Çocukları ile bir fotoğrafını paylaşan Kate, photoshop krizi yaşarken iddialar ise fotoğraf üzerinde bir bozulmanın aksine fotoğraftakilerin hiç yan yana gelmediği yönünde. Peki, Kate Middleton ya da fotoğrafı paylaşan bir diğer kişi neyin üzerini kapatmaya çalışıyor? Kraliyet Ailesi'nde neler oluyor?
Kraliyet Ailesi'nde üst üste gelen ölümler ve hastalıkların ardından kamuoyundan gizlenen gerçekler şüpheleri artırmaya başladı.
BUCKINGHAM SARAYI'NDA NELER OLUYOR?
Önce Kral III. Charles'ın sır gibi saklanan hastalığı ve ardından Kate Middleton ile ilgili söylentiler komplo teorilerini çeşitlendirdi.
Galler Prensi William'ın eşi Kate Middleton ile ilgili skandallar birçok soru işaretine yol açarken her şeyin ters gittiği şeklinde yorumlanıyor. Peki, Buckingham Sarayı'nda neler oluyor?