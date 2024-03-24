Kate Middleton videosu deepfake mi yapay zeka mı? Kanser açıklaması iddialara son vermedi! Didik didik incelediler: Yedi yıl önce de aynı kazağı giymişti

Galler Prensesi Kate Middleton'ın 22 Mart Cuma akşamı paylaştığı ve kanser olduğunu açıkladığı video da komplo teorisyenlerinin iddialarını bertaraf etmeye yetmedi. Kate Middleton'ın videosunu didik didik inceleyen komplo teorisyenleri ve binlerce sosyal medya kullanıcısı videonun yapay zeka ürünü olduğunu iddia etti. İşte, Galler Prensesi'nin paylaştığı videonun gerçek olmadığını kanıtladığı iddia edilen detaylar…