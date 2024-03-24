Kate Middleton videosu deepfake mi yapay zeka mı? Kanser açıklaması iddialara son vermedi! Didik didik incelediler: Yedi yıl önce de aynı kazağı giymişti

Galler Prensesi Kate Middleton'ın 22 Mart Cuma akşamı paylaştığı ve kanser olduğunu açıkladığı video da komplo teorisyenlerinin iddialarını bertaraf etmeye yetmedi. Kate Middleton'ın videosunu didik didik inceleyen komplo teorisyenleri ve binlerce sosyal medya kullanıcısı videonun yapay zeka ürünü olduğunu iddia etti. İşte, Galler Prensesi'nin paylaştığı videonun gerçek olmadığını kanıtladığı iddia edilen detaylar…
Galler Prensesi Kate Middleton, 16 Ocak'tan bu yana süren ve hakkında çok sayıda komplo teorisinin ortaya atılmasına yol açan sessizliğini bozup 22 Mart Cuma günü yayımladığı bir videoda kansere yakalandığını açıklasa da hakkındaki iddialar son bulmadı.
VIDEOYU DİDİK DİDİK İNCELEDİLER
Galler Prensesi Kate Middleton'ın bir parkta oturup dünyaya kanser teşhisini anlattığı video ile dünya gündemine damga vururken komplo teorisyenleri videoyu didik didik inceledi ve videonun yapay zeka ürünü olduğunu iddia etti.
"BU KATE DEĞİL, YAPAY ZEKA"
Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan birinde "Yapay zeka Kate için dua etmeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.