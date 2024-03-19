Kate Middleton öldü mü? Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı! Yapay zeka mı dublör mü? Kraliyet Ailesi köşeye sıkıştı

Galler Prensesi Kate Middleton kendini gösterdi. Kraliyet Ailesi'nin Galler Prensi William'ın eşi Kate'i öldürdüğüne yönelik iddiaların ardından İngiliz gazetesi the Sun, Kate Middleton'ın cumartesi günü çekildiğini iddia ettiği bir görüntüsünü yayımladı. Galler Prensesi'nin bir ayinde öldürüldüğüne dair iddialar ve ardı arkası kesilmeyen komplo teorileri ise yeni görüntülerle de son bulmadı. Yeni video yapay zeka ile mi hazırlandı? Kate Middleton'ın yerine dublörü mü geçti? Kate Middleton öldü mü? İşte, Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili merak edilen tüm gelişmeler…