Kate Middleton öldü mü? Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı! Yapay zeka mı dublör mü? Kraliyet Ailesi köşeye sıkıştı

Galler Prensesi Kate Middleton kendini gösterdi. Kraliyet Ailesi'nin Galler Prensi William'ın eşi Kate'i öldürdüğüne yönelik iddiaların ardından İngiliz gazetesi the Sun, Kate Middleton'ın cumartesi günü çekildiğini iddia ettiği bir görüntüsünü yayımladı. Galler Prensesi'nin bir ayinde öldürüldüğüne dair iddialar ve ardı arkası kesilmeyen komplo teorileri ise yeni görüntülerle de son bulmadı. Yeni video yapay zeka ile mi hazırlandı? Kate Middleton'ın yerine dublörü mü geçti? Kate Middleton öldü mü? İşte, Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili merak edilen tüm gelişmeler…
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Kate Middleton krizi devam ediyor. 16 Ocak'tan bu yana kamuoyuna çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili komplo teorileri, İngiliz the Sun gazetesinin dün akşam saatlerinde yayımladığı fotoğraf ve video ile de son bulmadı. Kate Middleton'ın dün servis edilen videosunda yapay zeka mı devreye girdi? Yoksa Kraliyet Ailesi Kate'in yerine dublörünü mü sahaya indirdi? İşte, Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili tüm merak edilenler…
KATE MIDDLETON ORTAYA ÇIKTI MI?
The Sun'ın dün sabah yayımladığı haberde Kate Middleton'ın cumartesi günü Windsor Çiftlik Dükkanı'nda görüldüğü iddia edilmiş fakat herhangi bir görüntü paylaşılmamış, üstelik Kate Middleton'ın 2023 yılına ait fotoğrafları kullanılarak bu fotoğraflara yeni imajı verilmişti.
KRALİYET AİLESİ ÜZERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTI
Galler Prensi William'ın eşi Kate Middleton'ın ortaya çıktığı iddiaları soru işaretlerini kaldırmaya yetmedi. Üstelik görüntü olmaksızın servis edilen haberler, Kate'in öldürüldüğüne ilişkin iddiaları güçlendirirken Kraliyet Ailesi'nin olayın üzerini kapatma çabası olarak görüldü.