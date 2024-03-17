Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti?

Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton'ın kamuoyundan gizlenmesi ile Kraliyet Ailesi'nde gelin krizi devam ediyor. Prenses Diana'nın sırdaşı Christine Fitzgerald, Kate ile ilgili kan donduran bir iddia ortaya attı. Fitzgerald, Kate Middleton'ın kanlı bir ritüele kurban gittiğini ve bu ritüel için uzun zaman önce seçildiğini iddia etti. İngiliz basınının Kate'in ölümünü bildiği fakat sakladığı iddia edilirken şoke eden gerçek 14 Mart'ta yayımlanan bir haberde ortaya çıktı. Peki, Kate Middleton nerede? Galler Prensesi öldü mü öldürüldü mü? Kraliyet Ailesi Kate'i neden saklıyor?