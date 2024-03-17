Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti?

Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton'ın kamuoyundan gizlenmesi ile Kraliyet Ailesi'nde gelin krizi devam ediyor. Prenses Diana'nın sırdaşı Christine Fitzgerald, Kate ile ilgili kan donduran bir iddia ortaya attı. Fitzgerald, Kate Middleton'ın kanlı bir ritüele kurban gittiğini ve bu ritüel için uzun zaman önce seçildiğini iddia etti. İngiliz basınının Kate'in ölümünü bildiği fakat sakladığı iddia edilirken şoke eden gerçek 14 Mart'ta yayımlanan bir haberde ortaya çıktı. Peki, Kate Middleton nerede? Galler Prensesi öldü mü öldürüldü mü? Kraliyet Ailesi Kate'i neden saklıyor?
Kraliyet Ailesi'nde gelin krizi devam ediyor. Galler Prensi William'ın uzun süredir ortalıkta görünmeyen eşi Kate Middleton ile ilgili onlarca iddia ortaya atılıp onlarca senaryo yazılırken komplo teorisyenleri hikayeye son noktayı koydu.
PRENSES DIANA'NIN SIRDAŞINDAN KAN DONDURAN İDDİA
İngiliz gazetesi Daily Mail, 16 Ocak'tan bu yana kamuoyuna görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın Prens Louis'in altıncı doğum gününde bir fotoğraf paylaşabileceğini öne sürerken Prenses Diana'nın sırdaşından Kate ile ilgili kan donduran bir iddia geldi.
KATE MIDDLETON ILLIMINATI RİTÜELİNE Mİ KURBAN GİTTİ?
Prenses Diana'nın en yakın arkadaşı ve sırdaşı Christine Fitzgerald, Galler Prensesi Kate Middleton'ın, Kraliyet ailesinin karanlık okült geleneklerinin bir parçası olarak uzun zamandır planlanmış bir ritüel kurbanı olarak Illuminati kan kurbanına kurban gittiğini iddia etti.