SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Kate Middleton nereye kayboldu? Kraliyet ailesinde sular durulmuyor! Prenses Diana'nın kaderini mi yaşıyor?

Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan iddiaları bertaraf etmek için bir fotoğraf paylaşan Kate Middleton'ın paylaştığı fotoğrafın düzenlenmiş olduğu ortaya çıktı. Prenses, fotoğraf üzerinde oynama yaptığını kabul etse de olayın yankıları dinmedi. Kate'in başına ne geldiği ile ilgili yeni iddialar hem ABD gündemini hem de İngiliz gündemini sarstı. Yoksa Kate, Prenses Diana'nın kaderini mi yaşıyor? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 15:04 Güncelleme 14 Mart 2024, 15:30
Kate Middleton nereye kayboldu? Kraliyet ailesinde sular durulmuyor! Prenses Diana’nın kaderini mi yaşıyor? 1

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu.

2 ay sonra ortaya çıktı! Çocuklarıyla poz verdi

Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

Kate Middleton nereye kayboldu? Kraliyet ailesinde sular durulmuyor! Prenses Diana’nın kaderini mi yaşıyor? 2

NİSAN AYINA KADAR PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Kraliçenin ölümünün ardından Kraliyet Ailesi'nde beklenmedik gelişmeler de peş peşe yaşanmaya başladı. Önce İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu ve tahtın varisi konumunda olan Galler Prensi William'ın eşi 42 yaşındaki, Prenses Kate'in karın bölgesinden bir ameliyat olduğu açıklandı. Bu açıklamanın ardından Kate'in nisan ayına kadar bütün programlarının iptal edildiği duyuruldu.

Kate Middleton nereye kayboldu? Kraliyet ailesinde sular durulmuyor! Prenses Diana’nın kaderini mi yaşıyor? 3

HASTALIĞI SIR GİBİ SAKLANDI

Bu haberin hemen ardından da Charles'ın kansere yakalandığı öğrenildi. Aileyi yakından takip eden milyonlarca kişi, genç prensesin hastalığı ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kraliyet Ailesi, Kate'in çok uzun bir iyileşme süreci olduğundan bahsederken hastalığını da sır gibi sakladı.

SON DAKİKA