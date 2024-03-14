Kate Middleton nereye kayboldu? Kraliyet ailesinde sular durulmuyor! Prenses Diana'nın kaderini mi yaşıyor?

Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan iddiaları bertaraf etmek için bir fotoğraf paylaşan Kate Middleton'ın paylaştığı fotoğrafın düzenlenmiş olduğu ortaya çıktı. Prenses, fotoğraf üzerinde oynama yaptığını kabul etse de olayın yankıları dinmedi. Kate'in başına ne geldiği ile ilgili yeni iddialar hem ABD gündemini hem de İngiliz gündemini sarstı. Yoksa Kate, Prenses Diana'nın kaderini mi yaşıyor? İşte tüm detaylar...
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu.
Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.
NİSAN AYINA KADAR PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ
Kraliçenin ölümünün ardından Kraliyet Ailesi'nde beklenmedik gelişmeler de peş peşe yaşanmaya başladı. Önce İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu ve tahtın varisi konumunda olan Galler Prensi William'ın eşi 42 yaşındaki, Prenses Kate'in karın bölgesinden bir ameliyat olduğu açıklandı. Bu açıklamanın ardından Kate'in nisan ayına kadar bütün programlarının iptal edildiği duyuruldu.
HASTALIĞI SIR GİBİ SAKLANDI
Bu haberin hemen ardından da Charles'ın kansere yakalandığı öğrenildi. Aileyi yakından takip eden milyonlarca kişi, genç prensesin hastalığı ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kraliyet Ailesi, Kate'in çok uzun bir iyileşme süreci olduğundan bahsederken hastalığını da sır gibi sakladı.