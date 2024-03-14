Kate Middleton nereye kayboldu? Kraliyet ailesinde sular durulmuyor! Prenses Diana'nın kaderini mi yaşıyor?

Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan iddiaları bertaraf etmek için bir fotoğraf paylaşan Kate Middleton'ın paylaştığı fotoğrafın düzenlenmiş olduğu ortaya çıktı. Prenses, fotoğraf üzerinde oynama yaptığını kabul etse de olayın yankıları dinmedi. Kate'in başına ne geldiği ile ilgili yeni iddialar hem ABD gündemini hem de İngiliz gündemini sarstı. Yoksa Kate, Prenses Diana'nın kaderini mi yaşıyor? İşte tüm detaylar...