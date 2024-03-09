Kraliyet Ailesi’ni karıştıran iddia: Prens William Jacob Rothschild’ın oğlu mu? Kral III. Charles öldü mü? Satanist Yahudiler tek tek ortadan kalkıyor: Sırada hangi isim var?

Dünyanın en karanlık ailelerinden Rothschild'ın dördüncü kuşak lideri Jacob Rothschild'ın ölümü İngiliz Kraliyet Ailesi'nde darbe etkisi yarattı. Kral III. Charles kanserle mücadele ederken Prens William'ın Charles'ın değil, Jacob Rothschild'ın oğlu olduğunu iddia etti. Son dönemde art arda gelen hastalık ve ölümleri sıralayan gazeteci Benjamin Fulford ise ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı ve dünyayı yöneten "satanistlerin" tek tek ortadan kaybolduğunu belirtti. İşte, Kraliyet Ailesi ve Rothschild'lerın gizemli ilişkileri…
Filistin'in ilhak edilişinde ve terör devleti İsrail'in kuruluşunda büyük payı olan Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri "4. Baron" Jacob Rothschild'ın ölümü, Kraliyet Ailesi'nde art arda gelen hastalıklar ve ölümler... Son dönemde yaşan tüm olaylar ve Kraliyet Ailesi ile Rothschild ailesi ile ilgili bilgilerin ışığında komplo teorisyenleri öyle bir iddia ortaya attı ki Kraliyet Ailesi'nde yer yerinden oynadı.
PRENS WILLIAM ROTSHILD'IN OĞLU MU?
İngiltere III. Kralı Charles, açıklanmayan fakat kan kanseri olduğu iddia edilen hastalığı ile mücadele ederken yerine tahta geçmesi beklenen oğlu Prens William'ın, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 4. Baron Jacob Rotschild olduğu iddia edildi.
Sosyal medyada ise Prens William ile Jacob Rotschild'ın fotoğrafları paylaşılırken aradaki benzerliğe dikkat çekildi.