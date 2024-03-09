Kraliyet Ailesi’ni karıştıran iddia: Prens William Jacob Rothschild’ın oğlu mu? Kral III. Charles öldü mü? Satanist Yahudiler tek tek ortadan kalkıyor: Sırada hangi isim var?

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Filistin'in ilhak edilişinde ve terör devleti İsrail'in kuruluşunda büyük payı olan Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri "4. Baron" Jacob Rothschild'ın ölümü, Kraliyet Ailesi'nde art arda gelen hastalıklar ve ölümler... Son dönemde yaşan tüm olaylar ve Kraliyet Ailesi ile Rothschild ailesi ile ilgili bilgilerin ışığında komplo teorisyenleri öyle bir iddia ortaya attı ki Kraliyet Ailesi'nde yer yerinden oynadı.