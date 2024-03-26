Canlı yayında panik dolu anlar! Dev piton sunucuyu az kalsın boğuyordu! O anlar anbean kameraya yansıdı

Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan piton Avustralyalı televizyon sunucusu Rove McManus'un sonu oluyordu. McManus, canlı yayında pitonu boynuna dolamaya karar verdi ancak devamında boynunu sıkan yılan nedeniyle nefes alamaz hale geldi ve korkunç anlar yaşandı. İşte o anlar...
Yakın tarihli bir yayında, Rove McManus ve yardımcı sunucusu Georgie Tunny, canlı yayında üzerlerine bir yılan aldılar ve programı sunmaya bu şekilde devam ettiler.
Programın devamında Rove'un söz konusu yılanın boynuna dolanmasından giderek daha rahatsız olduğu ekranlara yansıdı.
"BU ÇILGINLIK"
Durumu sezen başka bir sunucu ise, "Arkadaşlar bu çılgınlık! Rove orada boğulurken bunu yapmak çılgınlık" dedi.