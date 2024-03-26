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Canlı yayında panik dolu anlar! Dev piton sunucuyu az kalsın boğuyordu! O anlar anbean kameraya yansıdı

Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan piton Avustralyalı televizyon sunucusu Rove McManus'un sonu oluyordu. McManus, canlı yayında pitonu boynuna dolamaya karar verdi ancak devamında boynunu sıkan yılan nedeniyle nefes alamaz hale geldi ve korkunç anlar yaşandı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 15:13 Güncelleme 26 Mart 2024, 15:51
Canlı yayında panik dolu anlar! Dev piton sunucuyu az kalsın boğuyordu! O anlar anbean kameraya yansıdı 1

Yakın tarihli bir yayında, Rove McManus ve yardımcı sunucusu Georgie Tunny, canlı yayında üzerlerine bir yılan aldılar ve programı sunmaya bu şekilde devam ettiler.

Canlı yayında panik dolu anlar! Dev piton sunucuyu az kalsın boğuyordu! O anlar anbean kameraya yansıdı 2
Canlı yayında panik dolu anlar!

Programın devamında Rove'un söz konusu yılanın boynuna dolanmasından giderek daha rahatsız olduğu ekranlara yansıdı.

Canlı yayında panik dolu anlar! Dev piton sunucuyu az kalsın boğuyordu! O anlar anbean kameraya yansıdı 3

"BU ÇILGINLIK"

Durumu sezen başka bir sunucu ise, "Arkadaşlar bu çılgınlık! Rove orada boğulurken bunu yapmak çılgınlık" dedi.

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