Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor

Galler Prensesi Kate Middleton'ın olduğu iddia edilen görüntülerin Kate'in öldüğüne yönelik komplo teorilerini güçlendirmesinin ardından İngiliz Kraliyet Ailesi'ni sarsan gelişmeler üst üste geliyor. Kate yerine dublörünün kullanıldığı öne sürülen görüntülerle ilgili the Sun'ın ardından bir itiraf da BBC'den geldi. Öte yandan Kate'in ocak ayında ameliyat olduğu hastaneye soruşturma açıldı. Peki, Kate Middleton'a ne oldu? Galler Prensesi öldü mü? Kraliyet Ailesi ne zaman açıklama yapacak? İşte, Galler Prensesi Kate Middleton'ın akıbeti ile ilgili tüm gelişmeler…