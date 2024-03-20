Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor

Galler Prensesi Kate Middleton'ın olduğu iddia edilen görüntülerin Kate'in öldüğüne yönelik komplo teorilerini güçlendirmesinin ardından İngiliz Kraliyet Ailesi'ni sarsan gelişmeler üst üste geliyor. Kate yerine dublörünün kullanıldığı öne sürülen görüntülerle ilgili the Sun'ın ardından bir itiraf da BBC'den geldi. Öte yandan Kate'in ocak ayında ameliyat olduğu hastaneye soruşturma açıldı. Peki, Kate Middleton'a ne oldu? Galler Prensesi öldü mü? Kraliyet Ailesi ne zaman açıklama yapacak? İşte, Galler Prensesi Kate Middleton'ın akıbeti ile ilgili tüm gelişmeler…
Kraliyet Ailesi'nde Galler Prensesi Kate Middleton gizemi devam ediyor. Ocak ayından bu yana kamuoyuna görünmeyen Kate Middleton'ın hayatını kaybettiği düşünülürken İngiliz basınının "Kate'in hayatta olduğunun kanıtı" şeklinde sunduğu tüm görüntüler komplo teorilerini daha da güçlendiriyor.
KATE MIDDLETON'A NE OLDU?
İngiliz gazetesi the Sun'ın pazartesi günü Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın görüntüleri diye dünyaya servis ettiği videoya ilişkin tartışmalar sürerken bir itiraf da BBC'den geldi.
VIDEOYU YAYIMLAYAN THE SUN BİLE EMİN DEĞİL
The Sun, dün yayımladığı bir haberde Kate ve son görüntüsüne ilişkin komplo teorilerine geniş yer ayırırken bir yandan Galler Prensesi'nin hayatta olduğunu empoze etmeye çalışsa da diğer yandan görüntülerin gerçekliğinden emin olmadığının mesajını vermişti.