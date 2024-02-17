Yapay zekada video çılgınlığı! OpenAI’in duyurduğu Sora’da manipülasyon tehlikesi: Deepfake fragmandı asıl film şimdi başlıyor

Açıklamada, bugün Sora 'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

Sora 'nın, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabildiği bilgisi verilen açıklamada, modelin, istemleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesine ve canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

Bir kişi, "Sporcular drone kamera görüntüsüyle bisiklete binerken, okyanusta farklı hayvanlarla bisiklet yarışı yapılması" talebinde bulundu. Altman, cevabında penguenler, yunuslar ve diğer suda yaşayan canlıların bisiklet üzerinde olduğu Sora tarafından oluşturulmuş bir video yayınladı.

OpenAI daha önce metin açıklamalarına dayalı olarak hareketsiz görüntüler üreten Dall-E 2 adlı bir program yayınlamıştı. Şirketin kurucusu Sam Altman Perşembe günü X kullanıcılarından Sora için metin açıklamaları göndermelerini istedi. Daha sonra yaratımlarını paylaştı.

Sora ile üretilmiş videodan bir kare

Başka bir videoda, önlüklü, gülümseyen, beyaz saçlı bir kadının izleyicileri mutfağına davet ettiği görülüyordu. Sora, yapay zeka videosunu, Altman'dan "sinema aydınlatmalı rustik bir Toskana kır mutfağında sosyal medya fenomeni bir büyükannenin ev sahipliği yaptığı ev yapımı gnocchi için yemek pişirme dersi" istendikten sonra oluşturdu.

"YOUTUBER'LARI İŞİNDEN EDECEK"

Kullanıcıların istediği sahneyi yazıp yüksek kaliteli videolar üretebilmesine olanak sağlayan teknoloji tanıtılmasının hemen ardından sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar tarafından "Youtuber'ları işinden edecek" yorumları yapıldı. Şimdilik sadece 1 dakikaya kadar videolar üretebilen Sora tarafından kurgulanan içerikler o kadar gerçekçi ki, videonun yapay zekâ tarafından üretildiğinin anlaşılması oldukça zor.

BU MESLEKLER TEHLİKEDE

Sora, gelecekte "kurgucu" diye bilinen ve video kurgusuyla uğraşanların işini elinden alabileceği gibi video içerik üreticilerinin de işlerini tehlikeye sokabilir.