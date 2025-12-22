PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray ligde her alanda lider!

Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar, ligde birçok parametrede de ilk sırada yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 42 yapan Galatasaray devreyi lider kapatırken, birçok parametrede de ilk sırada yer aldı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlendi. Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray, 10'uncu dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Topun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, rakip kalede birçok pozisyon üretse de aradığı ikinci golü bulamadı. Özellikle Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la etkili olan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'yle gol fırsatları yakaladı. Üst üste pozisyonlara giren Galatasaray, 82'nci dakikada Gabriel Sara'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Maçın son bölümlerine doğru girilirken Galatasaray, 88'inci dakikada Mauro Icardi'yle skoru belirledi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 42 yapan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı lider tamamladı.



SARI-KIRMIZILI EKİP BİRÇOK PARAMETREDE LİDER

Süper Lig'de 42 puanla ilk yarının lideri olan Galatasaray, birçok parametrede de zirvede yer aldı. Ligde 17 hafta geride kalırken sarı-kırmızılı ekip, en çok galibiyet alan (13), iç sahada en çok maç kazanan (7) ve en çok gol atan (22) takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca maç başı puan ortalaması (2,5), en yüksek gol beklentisi (xG) üreten takım (36,9), maç başına rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (31,8), en yüksek bitiricilik yüzdesine sahip (%13,1), en çok şans yaratan (89), en çok akan oyun golü atan (27), en hızlı hücum gollerini kaydeden (6) ve en fazla topa sahip olan takım (%62,1) olarak da ligde zirvede yer alıyor. Öte yandan Galatasaray, ligde toplam gol sayısında 39 golle Fenerbahçe ile liderliği paylaşıyor.

