Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Sezon başından bu yana hakkında ayrılık iddiaları çıkan Mauro Icardi, sosyal medya hesaplarından geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, Instagram hesabından paylaşım yaparak yazılanları reddetti.

Galatasaray'ın tangocu golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesaplarından transferine dair paylaşım yaparak ayrılma düşüncesi olmadığını dile getirdi.

Mauro Icardi yaptığı açıklama: "Anladığım kadarıyla ismim iş yapıyor ve bazı "gazeteciler" kulübün beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" bildirdiğini iddia etmek istiyor ama beni kimse aramadığı gibi, menajerimi de kimse aramadı. Dünkü yenilgiyi örtbas etmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorlar? Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Bunun için imajımı kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin, sözleşmem bittiğinde buradan başım dik ayrılacağım. Ve hipotetik olarak daha önce gidersem de bu tamamen %100 benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Icardi'yi birkaç ay daha elinizde tutacaksınız. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni özleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Dünya devinden Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'ya takip

