Dünya devinden Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'ya takip
Galatasaray’da Wilfred Singo hakkında ortaya atılan transfer iddiaları gündeme damga vurdu. Sezon başında Monaco’dan rekor bedelle transfer edilen Fildişi Sahilli savunmacı için Avrupa’nın dev kulüplerinden Liverpool’un devreye girdiği ileri sürüldü.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Premier Lig devi Liverpool, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Beklenen performansı sergileyemeyen Liverpool'un, Singo için 28 milyon euro civarında bir teklif hazırladığı ifade edildi. İngiliz ekibinin teklifine performansa bağlı bonus maddeleri de ekleyeceği ve toplam ödemenin 43 milyon euroya kadar çıkabileceği aktarıldı.
SINGO TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Haberde, Premier Lig'de oynama hayali bulunan 24 yaşındaki savunmacının transfere sıcak baktığı belirtildi. Liverpool ile Galatasaray arasında ön görüşmelerin başladığı da öne sürüldü.
SAKATLIK SIKINTISI YAŞADI
Galatasaray'da sık sık sakatlık yaşayan Singo, iki farklı süreçte toplam 11 maçta forma giyemedi. Tecrübeli futbolcu, bu nedenle Afrika Uluslar Kupası kadrosuna da çağrılmadı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 10 resmi maçta görev alan başarılı savunmacı, 1 asistlik katkı sundu.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR
Singo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri 28 milyon euro olan Fildişi Sahilli oyuncu, sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor. AS Denguele altyapısından yetişen yıldız isim, Torino ve Monaco formaları giydikten sonra sezon başında 30 milyon euronun üzerinde maliyetle Galatasaray kadrosuna katılmıştı.