Dünya devinden Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'ya takip

Wilfried Singo (AA)

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR

Singo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri 28 milyon euro olan Fildişi Sahilli oyuncu, sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor. AS Denguele altyapısından yetişen yıldız isim, Torino ve Monaco formaları giydikten sonra sezon başında 30 milyon euronun üzerinde maliyetle Galatasaray kadrosuna katılmıştı.