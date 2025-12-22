Fenerbahçe Anderson Talisca için masaya oturuyor

31 yaşındaki tecrübeli ismin performansı, Sarı-Lacivertli yönetimi de harekete geçirdi. İdareciler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Talisca ile bu ay masaya oturma kararı aldı. 1.5 yılda 15.5 milyon euro kazanan başarılı oyuncuya, sezon başına 6 milyon eurodan 2 yıllık yeni bir sözleşme önerilecek.

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası esiyor.



ÜLKESİNDEN 6 TAKIM İLGİLENİYOR

Brezilya ekipleri de Talisca'nın durumunu yakından takip ediyor. Gremio, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras ve Atletico MG takımları sambacı ile ilgileniyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyeri ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek.

Talisca bu sezon SarıLacivertli formayı 25 maçta 1426 dakika giydi. Deneyimli isim bu süre içinde 14 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yani Brezilyalı oyuncu, sahada kaldığı her 102 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Talisca'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.