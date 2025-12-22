PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Anderson Talisca için masaya oturuyor

Eyüpspor karşısında 1 gol, 1 asistle maça damga vuran Anderson Talisca, son 3 maçta 6 golle formunu gösterdi; Sarı-Lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Brezilyalı yıldızla yeni 2 yıllık kontrat için görüşme kararı aldı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Anderson Talisca için masaya oturuyor

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası esiyor.

Eyüpspor deplasmanında 1 gol, 1 asist yaparak maça damga vuran Sambacı futbolcu, son 8 gündeki 3 müsabakada 6 gol atma başarısı gösterdi.

31 yaşındaki tecrübeli ismin performansı, Sarı-Lacivertli yönetimi de harekete geçirdi. İdareciler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Talisca ile bu ay masaya oturma kararı aldı. 1.5 yılda 15.5 milyon euro kazanan başarılı oyuncuya, sezon başına 6 milyon eurodan 2 yıllık yeni bir sözleşme önerilecek.


ÜLKESİNDEN 6 TAKIM İLGİLENİYOR

Brezilya ekipleri de Talisca'nın durumunu yakından takip ediyor. Gremio, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras ve Atletico MG takımları sambacı ile ilgileniyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyeri ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek.

Talisca bu sezon SarıLacivertli formayı 25 maçta 1426 dakika giydi. Deneyimli isim bu süre içinde 14 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yani Brezilyalı oyuncu, sahada kaldığı her 102 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Talisca'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'dan Şam'a güvenlik çıkarması! SDG ve İsrail tehlikesi masada: Şara ile kritik temas
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek
D&R
Ela Rümeysa'yı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | "Eşcinsel ilişki" iddiası
Yusuf Güney ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi!
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda yüzde 25'lik zam oranı masada
D&R
Emekli zammında 2 formül! SSK Bağ-Kur’luya yüzde 12,42 enflasyon hesabı geldi! Yeni maaşlar tabloda
Fenerbahçe'den Lookman harekatı! Talimat geldi
TBMM'de 394 saatlik bütçe maratonu! CHP'liler yine gündem dışı: Ofsayt kalksın önerisi
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Fenerbahçe’den Diogo Leite çıkarması!
Lafarge davasında terör itirafı! YPG ve DEAŞ haraç adı altında fonlandı
Moskova'da patlama: Rus general Fanil Sarvarov hayatını kaybetti!
Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
DEM İmralı Heyeti Adalet Bakanı Tunç ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüşecek! Beştepe'den randevu istendi: Yasal ve hukuki süreç masada
Gram altında 7.700 TL tahmini geldi: 2026 için fırtınalı senaryo! Son 9 gün
CHP'li İBB'deki bankamatik müdürü 40 yönetici Sayıştay raporunda!
Sosyeteyi yasa boğan ölüm: Leyla Mizrahi 32 yaşında kalbine yenildi
Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı