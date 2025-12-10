PODCAST CANLI YAYIN

Nene'den eleştirilere yanıt!

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Dorgeles Nene, Brann maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Dorgeles Nene, Brann maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ELEŞTİRİLER ÖNEMLİ"

"Bu tip eleştiriler önemlidir kendinizi geliştirme adına. Ben de kendi adıma maksimumu ortaya koyuyorum. Çok daha iyisini takım olarak yapabiliriz."



"DİĞER BRANŞLARINA DESTEK VERMEYİ SEVİYORUM"

"Basketbolu, tüm sporları izlemeyi seviyorum, keyif alıyorum. Fenerbahçe'ye destek olmak için de maçlara gidiyorum. Fenerbahçe'nin diğer branşlarına destek vermeyi seviyorum.

Ben konsantre olan biriyim. Hem maçlarda hem antrenmanlarda elimden geleni yaparım. Ben takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum. Bu her zaman böyle olacak. Ben işimi hep en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyorum."

