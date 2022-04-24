Balıkesir'de icradan satılık ucuza daire! Satış tarihi belli oldu

Balıkesir 1. İcra Dairesi tarafından Karesi'de bulunan 110 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 360 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 30.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Bulunduğu bölgede yol, su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, ulaşım, haberleşme, çevre temizliği,sosyal amaçlı park ve yeşil alanlar vb. tüm alt yapı hizmetleri tamdır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme tarzda bodrum kat üzerinde 4 katlıdır.Binada her katta 2 daire olup toplamda 8 daireli apartmandır. Bina dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bina giriş kapısı ferforje demir doğramadır. Bina merdivenleri mermer kaplıdır.(2) nolu daire binanın sağ yan, ön ve arka cephesine bakmaktadır. Daire giriş kapısı ahşap tablalıdır. Daire 1 salon, 3 oda,mutfak,banyo-wc, antre, vebalkonlardan oluşmaktadır. Salon ve oda tabanları ahşap rabıta banyo, antre, balkon tabanı seramik, duvarlar ıslak mahallerde dekorlu fayans kaplıdır.Yaşam mahallerinde duvarları plastik badanalıdır. Mutfak mermerit tezgah alt ve üstünde suntalem dolapları mevcuttur. İç kapıları ahşap tablalı ve cila boyalıdır.Daire pencereleri plastik doğramadır. Isıtması doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Daire orta kalitede malzeme ve işçilik ile yapılmıştır.(2) nolu b.b dairenin takribi kullanım alanı: 110,00m2 dir. Bina tahminen 20-25 yıllıktır.

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