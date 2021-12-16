Erzurum İli Yakutiye Gez Mahallesinde 37 metrekare dükkan icradan satılık

T.C. Erzurum 5. İcra Dairesi tarafından Erzurum İli Yakutiye Gez Mahallesinde 37 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 203 bin 500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 10.02.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Satışa Konu Taşınmaz; Kayıtlara ve Bilirkişi Raporlarına Göre; Borçlulardan birisi adına kayıtlı;Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Gez Mah.,,Trabzon Şosesi Mevkii, 63 Cilt, 6230 Sayfa, 6560 Ada, 1 Parselde Kayıtlı, 646,00 m² Yüzölçümlü Ana Taşınmaz Üzerindeki Yapıların, Zemin Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölümünde Yer Alan Dükkan Vasıflı, Tam Hisseli, 5/335 Arsa Paylı Taşınmazdır.



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