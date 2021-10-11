Hatay Yayladağı'nda icradan satılık 31.120 m² tarla

Yayladağı İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 31.120 m² tarla mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 62.241 TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 18.11.2021 olarak açıklandı. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İcra Dairesi şu ifadeleri kullandı:

Hatay İli Yayladağı İlçesi Yoncakaya Mahallesi Ceni mevki 13 cilt 1238 sayfa 101 ada 267 parsel sayılı tarla vasıflı 31.120,96 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışına karar verilmiştir. Bahse konu taşınmazın 1/1000 uygulama imar planı dışında kaldığı, ruhsat kaydının olmadığı, taşınmazın Suriye sınırına yaklaşık 8 km, E 91 karayoluna yaklaşık 3 km, mahalle merkezine yaklaşık 1 km mesafede bulunduğu, taşınmazın yakın çevresinde benzer özellikte taşınmazlar bulunduğu, belediye altyapı hizmetinden mahalle merkezinde faydalanıldığı, sosya ekonomik açıdan alt ve orta gelir seviyesine hitap ettiği, taşınmazın %30-40 civarında eğimli arazi yapısına sahip olduğu ve üzerinde ekili tek veya çok yıllık ürün bulunmadığı bilirkişi tarafından dosyamıza sunulan raporda bildirilmiştir.

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