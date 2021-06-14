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    • Emlak&OTO
    • 14.06.2021 11:44
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    • 14.06.2021 11:44
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    Çankaya'da icradan satılık 435 metrekare dükkan! Satış tarihi belli oldu

    'nun internet sitesinde yayınlanan ilanlar arasında 'da icradan satılık dükkan fırsatı da yer aldı. İlana göre Çankaya'da bulunan 435 metrekare büyüklüğündeki asma katlı dükkana 3,5 milyon TL değer biçildi.

    Ankara'nın merkezinde icradan satılık dükkan

    Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çankaya'da bulunan 435 metrekare büyüklüğündeki asma katlı dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 3,5 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 13 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Ankara İl, Çankaya İlçe, 1198 Ada, 14 Parsel, Maltepe Mah. Zemin Kat, 29 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz projesinde, ana yapıda zemin katta yer almakta olup Asma Katlı Dükkan niteliklidir. Tek hacimden oluşan taşınmazın zeminleri seramik, duvarları saten boyadır. Isıtma sistemi merkezi ısınma sistemlidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı (270,00 m² zemin + 165,00 m² asma kat) toplam 435,00m² olarak tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede ise asma katında 50,00m² ilave yapıldığı tespit edilmiştir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Ankara Çankaya'da icradan satılık 435 metrekare dükkan! Satış tarihi belli oldu