Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çankaya'da bulunan 435 metrekare büyüklüğündeki asma katlı dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 3,5 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 13 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Ankara İl, Çankaya İlçe, 1198 Ada, 14 Parsel, Maltepe Mah. Zemin Kat, 29 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz projesinde, ana yapıda zemin katta yer almakta olup Asma Katlı Dükkan niteliklidir. Tek hacimden oluşan taşınmazın zeminleri seramik, duvarları saten boyadır. Isıtma sistemi merkezi ısınma sistemlidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı (270,00 m² zemin + 165,00 m² asma kat) toplam 435,00m² olarak tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede ise asma katında 50,00m² ilave yapıldığı tespit edilmiştir.

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