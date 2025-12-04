Tapu verileri açıklandı: 2025 Türkiye'de kaç gayrimenkul satışı yapıldı?

Bu inanılmaz hareketlilik, hem yatırımcıların hem de konut arayanların Türkiye emlak piyasasına olan büyük güvenini ve ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fotoğraflar: AA

🏡 Satış Adedi Yüzde 7,6 Arttı: Tam 2.874.237 Taşınmaz!

2025 yılının ocak–kasım döneminde satılan taşınmaz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6'lık çarpıcı bir artış gösterdi. Toplamda 2 milyon 874 bin 237 adet taşınmaz el değiştirdi. Bu rakam, ocak-kasım periyodunda görülen en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Bu rekor artış, piyasadaki canlılığı açıkça gösterirken, taşınmaz alım-satımının sadece belirli aylarla sınırlı kalmayıp yılın büyük bir kısmına yayıldığını da ortaya koydu.

💰 Hazineye Akıtılan Rekor Gelir: 139 Milyar TL Harç!

Gayrimenkul piyasasındaki bu muazzam hareketlilik, devlet bütçesine de ciddi bir katkı sağladı. Tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, önceki yıla göre yüzde 73,7 gibi devasa bir artışla 139 milyar 175 milyon TL'ye ulaştı.