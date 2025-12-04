Tapu verileri açıklandı: 2025 Türkiye'de kaç gayrimenkul satışı yapıldı?
Türkiye gayrimenkul piyasası 2025 yılında adeta şaha kalktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, yılın ilk 11 ayında gerçekleşen satış rakamları tarihi bir rekoru işaret ediyor.
Bu inanılmaz hareketlilik, hem yatırımcıların hem de konut arayanların Türkiye emlak piyasasına olan büyük güvenini ve ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.
🏡 Satış Adedi Yüzde 7,6 Arttı: Tam 2.874.237 Taşınmaz!
2025 yılının ocak–kasım döneminde satılan taşınmaz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6'lık çarpıcı bir artış gösterdi. Toplamda 2 milyon 874 bin 237 adet taşınmaz el değiştirdi. Bu rakam, ocak-kasım periyodunda görülen en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.
Bu rekor artış, piyasadaki canlılığı açıkça gösterirken, taşınmaz alım-satımının sadece belirli aylarla sınırlı kalmayıp yılın büyük bir kısmına yayıldığını da ortaya koydu.
💰 Hazineye Akıtılan Rekor Gelir: 139 Milyar TL Harç!
Gayrimenkul piyasasındaki bu muazzam hareketlilik, devlet bütçesine de ciddi bir katkı sağladı. Tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, önceki yıla göre yüzde 73,7 gibi devasa bir artışla 139 milyar 175 milyon TL'ye ulaştı.
-
Bu gelirin 133,1 milyar TL'si doğrudan satış işlemlerinden kaynaklandı.
-
Harç gelirindeki bu keskin yükseliş, hem piyasanın hacminin büyüklüğünü hem de devletin emlak hareketliliğinden elde ettiği ekonomik kazancı gözler önüne seriyor.
🗺️ Sadece Konut Değil: Tüm Türlerde Yüksek Hacim!
Gayrimenkul satışlarındaki bu rekor, sadece konut segmentiyle sınırlı kalmadı. Türkiye'deki yatırımcılar ve alıcılar, portföylerini geniş tutarak farklı taşınmaz türlerine de yöneldi.
✅ Arsa ve Tarla: Özellikle tarımsal yatırım ve geleceğe dönük imar beklentisi olan bölgelerdeki arsa ve tarla satışları hız kesmedi. ✅ Ticari Taşınmazlar: İş yeri ve ticari gayrimenkullerdeki yüksek işlem hacmi, piyasanın sadece barınma değil, aynı zamanda ticari yatırım amaçlı olarak da kullanıldığını kanıtladı.
Bu durum, gayrimenkul piyasasının çok yönlü ve geniş kitlelere hitap eden bir yatırım alanı olduğunu gösteriyor.
🗓️ Satışlar Hangi Aylarda Zirve Yaptı?
Yılın başında hızlı bir giriş yapan satışlar, bazı aylar istikrarını korurken bazı aylarda daha da ivme kazandı. İşte en dikkat çeken aylar:
-
Ocak: 238.938 adet ile yıla güçlü bir başlangıç.
-
Şubat: 232.756 adetlik sağlam bir performans.
-
Nisan: 237.829 adetle bahar aylarına hızlı geçiş.
-
Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Eylül: Bu aylarda satışlar ivmesini artırarak devam etti.
Kasım ayında ise satış adedi 273.295 olarak gerçekleşse de, geçen yılın aynı ayına göre sınırlı bir gerileme (yüzde 8,6) yaşandı. Ancak genel tablo, yıl boyunca sürekli yüksek bir hareketliliği işaret ediyor.
📑 Toplam İşlem Sayısı: 18,4 Milyona Ulaştı!
Tapu dairelerindeki hareketlilik sadece satışlarla sınırlı değildi. Ocak–kasım döneminde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplam işlem sayısı 18 milyon 410 bin 305 gibi devasa bir rakama ulaştı.
Bu işlemlerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
-
Satış İşlemleri: Yaklaşık 2,9 milyon adet.
-
İpotek İşlemleri: 1,2 milyonu aşan kredi ve ipotekli alım-satım.
-
Diğer İşlemler: İntikal, bağış, birleştirme, kamulaştırma ve düzeltme gibi yüz binlerce diğer işlem, toplamda 13,4 milyona yaklaştı.