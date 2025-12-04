Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
Aralık 2025 en ucuz sıfır araç fiyat listesi: 1 buçuk milyon TL altı BYD, Ford, Toyota, Opel fırsatı
Aralık 2025 en ucuz sıfır araç fiyat listesi: 1 buçuk milyon TL altı BYD, Ford, Toyota, Opel fırsatı
Sıfır otomobil pazarında yılın son haftalarına girilirken kampanyalar hız kesmeden sürüyor. Markaların büyük çoğunluğu fiyatlarını sabit tutmayı tercih ederken bazı modellerde sınırlı artışlar dikkat çekiyor. Özellikle yıl sonu satış hedeflerini yakalamak isteyen markaların faizsiz finansman seçenekleri sunması fiyatların yukarı yönde hareket etmesini şimdilik engelledi.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:39