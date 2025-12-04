Kadraj Galeri Kadraj İkon Aralık 2025 en ucuz sıfır araç fiyat listesi: 1 buçuk milyon TL altı BYD, Ford, Toyota, Opel fırsatı

Sıfır otomobil pazarında yılın son haftalarına girilirken kampanyalar hız kesmeden sürüyor. Markaların büyük çoğunluğu fiyatlarını sabit tutmayı tercih ederken bazı modellerde sınırlı artışlar dikkat çekiyor. Özellikle yıl sonu satış hedeflerini yakalamak isteyen markaların faizsiz finansman seçenekleri sunması fiyatların yukarı yönde hareket etmesini şimdilik engelledi.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:39
Faiz destekli kampanyalar, aralık ayında olduğu gibi ocak ayının bir bölümünde de devam edecek gibi duruyor. Bu nedenle fiyatların kısa vadede kayda değer bir yükseliş göstermesi beklenmiyor.

2026 Model İthal Araçlar Şubatta Geliyor

NTV'de yer alan habere göre, sektörde öne çıkan bir diğer gelişme ise 2026 model araçların ithalatıyla ilgili. Yurt dışından gelecek yeni modellerin şubat ayına kadar Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. Bu gelişme talebin artması halinde fiyatların yeniden gözden geçirilmesine yol açabilir.

Şu an için tüketicilerin ilgisi daha ulaşılabilir modellerde yoğunlaşıyor. Fiyatların 1 milyon TL seviyesinin altında neredeyse hiç model bırakmaması alıcıları daha uygun kredi seçenekleri sunan markalara yönlendiriyor.

En Uygun Fiyatlı Sıfır Otomobiller Listesi

Piyasada dikkat çeken bazı modeller şu şekilde listeleniyor:

Ford Puma Titanium: 1.784.800 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 2.273.468 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.750.000 TL
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.299.900 TL