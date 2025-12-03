Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kasım enflasyonunun güçlü bir iyileşme işareti verdiğini söyledi. Yıllık enflasyonun %31,1'e gerilediğini belirten Şimşek, bunun son 4 yılın en düşük seviyesi olduğunu vurguladı. Ayrıca Mayıs 2024'e göre toplam iyileşmenin 44 puanı aştığını aktardı.

Temel Mal ve Gıda Enflasyonunda Normalleşme

Şimşek, yıllık temel mal enflasyonunun %19'un altına düştüğünü, son aylarda ortalamanın üzerinde seyreden gıda enflasyonunun ise Kasım'da normalleştiğini ifade etti. Aylık enflasyonun ılımlı seyrinin Aralık ayında da sürmesini beklediklerini dile getirdi.

2026 İçin Dezenflasyon Vurgusu

Bakan Şimşek, 2026 yılında dezenflasyon sürecine destek verecek unsurları da sıraladı. Küresel finansal koşullar, sıkı para ve destekleyici maliye politikası, fiyatların bütçe imkânları dahilinde hedeflerle uyumlu belirlenmesi, arz yönlü politikalar ve beklentilerdeki iyileşmenin bu süreci güçlendireceğini söyledi. Fiyat istikrarını merkeze alan programın kararlılıkla uygulanacağını belirtti.