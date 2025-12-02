Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan: ''Tüm tarafları masada görmek istiyoruz''

Herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu haftadan itibaren çalışmalarına başlayacak. Ay boyunca sürecek çalışmalar sonucunda belirlenecek artış 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

MASADA TÜM TARAFLARI GÖRMEK İSTİYORUZ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağı sorulan Işıkhan, "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon, inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak." diye konuştu.

İşçi kesiminin görüşmelere katılmayacağı yönündeki iddiasını sürdürdüğü anımsatılan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

BAKAN IŞIKHAN ATALAY İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile dün bir araya geldi. Görüşmede, asgari ücret tespit komisyonunun yapısında yapılması planlanan düzenlemeler ele alındı.



Atalay, komisyon yapısında değişiklik yapılmaması halinde toplantılara katılmayacaklarını Bakan Işıkhan'a iletti. Bakan Işıkhan'ın, komisyonun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşması yönündeki öneriyi Atalay'a sunduğu öğrenildi. Türk-İş Başkanlar Kurulu, söz konusu öneriyi değerlendirmek üzere bugün saat 10.00'da toplanacak.

Çalışmalar öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" mesajı verdi. İşte adım adım yeni asgari ücret...

ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Oy çokluğu ile karar verecek olan komisyon, nihai karara kadar genellikle 4 toplantı gerçekleştiriyor.

MASAYA NELER GELECEK?

Çalışmalarda öncelikle gerçekleşen ve hedef enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. TÜİK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen veriler ve araştırmalar da değerlendirilecek.

FORMÜLLERE GÖRE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa, çalışanların eline geçen para 22 bin 104 liradan 28 bin 405 liraya çıkacak. Yüzde 30 zam yapılması halinde de asgari ücret net 28 bin 736 liraya yükselecek. 2025'te gerçekleşecek enflasyon oranı ve refah payı eklenerek asgari ücret belirlenirse, bu oranların da üstüne çıkılacak. Yüzde 35'lik bir zam asgari ücretin netini 29 bin 841 liraya taşırken, yüzde 40 artış halinde de 30 bin 946 lira seviyesi görülecek.

VERGİ DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?

Ocak 2022'den itibaren asgari ücret vergi dışı tutuldu. Bu imkandan bütün çalışanlar yararlanıyor. Vergi istisnası sürecek. 2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar lira olarak öngörüldü.

VERGİ AVANTAJI NE SAĞLIYOR?

Asgari ücret arttıkça çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükseliyor. Bu, işverenle brüt ücretten anlaşan çalışanlara yansıyor. Yani asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj söz konusu. İşverenle net ücretle anlaşarak çalışanlarda ise vergi avantajından işverenleri faydalanıyor.

DİĞER ÇALIŞANLARA NASIL YANSIYACAK?

Asgari ücret artışı diğer çalışanlara yapılacak zam için de referans olacak. Özel sektör iş yerlerinde daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek.

100 KALEMİ ETKİLEYECEK



Asgari ücretin etkilediği yaklaşık 100 kalem var. İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle artacak. Asgari ücretlinin maaşının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatı da yükselecek. Hastalananlara verilen en düşük rapor parası ve annelere doğum izni süresi için ödenen en düşük iş göremezlik ödeneği de zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Asgari ücretteki artışla sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak; SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı ve GSS gibi primler yükselecek. Yeni asgari ücret en düşük ve en yüksek borçlanma tutarlarına da yansıyacak.