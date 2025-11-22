PODCAST CANLI YAYIN

Enerji Bakanı Bayraktar doğal gaz depolarının yüzde 100 doluluğa ulaştığını bildirdi

Bakan Alparslan Bayraktar, Tuz Gölü ve Silivri’deki yer altı depolama tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirterek doğal gaz depolama kapasitesinin 6,3 milyar metreküpe çıkarıldığını ve Türkiye’nin kışa tam hazırlıklı girdiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış öncesi doğal gaz arz güvenliğine ilişkin Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin 1,7 milyar metreküpe çıkarıldığını belirterek, "Yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, doğal gazda arz güvenliğini temin etmek için kısa, orta ve uzun vadede LNG anlaşmaları yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir taraftan da Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırıyor.

Tuz Gölü ve Silivri'de bulunan yer altı depolama tesislerinin, doğal gaz tüketiminin yüksek olduğu kış aylarında günlük arz-talep dengesinin sağlanmasında kritik rol oynuyor.

DEV TUZ MAĞARALARINDA HER YIL DAHA ÇOK DOĞAL GAZ DEPOLANIYOR

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküplük hacimle hizmet vermeye devam ederken Tuz Gölü'nün altında oluşturulan dev tuz mağaralarında her geçen yıl daha çok miktarda doğal gaz depolanıyor.

Türkiye'de tek, dünyada sayılı tesislerden biri olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi halihazırda 1,7 milyar metreküpe ulaşmış durumda. Bakanlık Silivri'yi 2028'de 6 milyar metreküpe, Tuz Gölü'nü de 2032'de 8,5 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

"DEPOLAMA TESİSLERİMİZ YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI"

Bayraktar, doğal gazda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yer altı depolarına ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, bu kapsamda Tuz Gölü ve Silivri'de yer altı depolama tesislerini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bu tesisler sayesinde doğal gazda kışa hazır olduklarını aktaran Bayraktar, "Yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı." ifadelerini kullandı.

"TOPLAM KAPASİTEMİZİ 6.3 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARDIK"

Kış öncesinde Tuz Gölü'nün altında bulunan depolama tesisinin kapasitesini 1,2 milyar metreküpten 1,7 milyar metreküpe çıkardıklarını kaydeden Bayraktar, "Böylece Silivri ve Tuz Gölü olmak üzere toplam kapasitemizi 6,3 milyar metreküpe çıkarmış olduk. Yatırımlarımız bundan sonra da artarak devam edecek. 2028'de tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20'sini yer altı depolarımızdan karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

