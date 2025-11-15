Hazine ve Maliye’den vergi operasyonu! 10 ayda 50 bin mükellefe inceleme

HAZINE ve Maliye Bakanlığı, bu yılın 10 ayında 50 bin mükellefe yönelik inceleme gerçekleştirdi. Bu incelemelerde önerilen vergi ve ceza tutarı 220 milyar lirayı aştı. 2025'te devreye alınan e-İnceleme Sistemi ile vergi incelemeleri dijital, güvenli ve hızlı şekilde yürütüldü. Bu kapsamda, 83 bin izaha davet işlemi yapılırken, 6 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi. 2024'e ait kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin beyanname sayısı yüzde 24 artışla 2 milyon 248 bin oldu. Hesaplanan vergi 2 katına çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN