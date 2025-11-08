PODCAST CANLI YAYIN

THY’den tarihi rekor! 3 ayda 27 milyon yolcu taşıdı | Gelirler 7 milyar dolara ulaştı ancak kâr yüzde 21 geriledi

THY’nin, yılın 3. çeyreğinde toplam geliri yıllık bazda yüzde 4.9 artarak yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) açıklamasına göre şirket, küresel ölçekte olağandışı gelişmelerin yaşandığı bu dönemde büyümesine kesintisiz devam ediyor. Şirket, ticaret savaşlarının getirdiği belirsizlikler ve sektörde yaşanan motor problemlerine rağmen, ortaklık tarihindeki en yüksek 3. çeyrek yolcu sayısına ulaşarak 27.2 milyon yolcu taşıdı. Temmuz-Eylül döneminde THY'nin toplam gelirleri yolcu operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda yüzde 4,9 artarak yaklaşık 7 milyar dolara ulaşırken, yolcu gelirleri, kapasite artışına olumlu cevap veren talebin etkisiyle yüzde 6.1 arttı. Toplam gelirdeki artışa rağmen, birim gelirlerde görülen geri çekilme ve devam eden maliyet baskıları neticesinde, 3. çeyrekte esas faaliyet karı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21.3 düşerek 1.1 milyar dolara geriledi. 3.çeyrek raporunu değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "Amacımız yalnızca kârlılık değil, odağımızda her zaman uzun vadeli başarı yer alıyor" dedi.

