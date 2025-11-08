ALTIN FİYATLARI 8 KASIM | Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, külçe...

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yatırımcıların ve birikimini altından yana değerlendirenlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Hafta sonu özellikle altın fiyatlarındaki hareketlilik merak konusu oldu. İşte 8 Kasım 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım, tam altın, külçe altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar oldu?
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ALTIN (TL/GR)
|5.433,33
|5.434,09
|22 Ayar Bilezik
|5.129,98
|5.157,15
|Altın (ONS)
|4.003,75
|4.004,39
|Altın ($/kg)
|128.083,00
|128.101,00
|Altın (Euro/kg)
|114.843,00
|114.919,00
|Cumhuriyet Altını
|36.570,00
|36.829,00
|Yarım Altın
|18.341,00
|18.479,00
|Çeyrek Altın
|9.171,00
|9.245,00
|Reşat Altını
|36.602,47
|36.861,95
|Kulplu Reşat Altını
|36.604,69
|36.864,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.117,76
|5.348,99
|18 Ayar Altın TL/Gr
|3.966,33
|3.966,89
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.090,62
|4.173,52
|Kapalı Çarşı Ziynet 2.5
|90.159,86
|91.602,86
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|182.573,71
|186.138,81
|Gremse Altın
|90.159,86
|92.223,32
|Ata Altın
|37.190,94
|38.130,25
|Tam Altın
|36.063,94
|36.776,52
|Külçe Altın ($)
|132.800,00
|132.900,00
|Has Altın
|5.406,17
|5.406,92
|Hamit Altın
|36.602,47
|36.861,95
CANLI ALTIN FİYATLARI