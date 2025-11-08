PODCAST CANLI YAYIN

ALTIN FİYATLARI 8 KASIM | Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, külçe...

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yatırımcıların ve birikimini altından yana kullananların radarında. Hafta sonu altın fiyatları da merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki 8 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, külçe altın ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları kaç TL? İşte sarı metalde güncel tablo...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ALTIN FİYATLARI 8 KASIM | Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, külçe...

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yatırımcıların ve birikimini altından yana değerlendirenlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Hafta sonu özellikle altın fiyatlarındaki hareketlilik merak konusu oldu. İşte 8 Kasım 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım, tam altın, külçe altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
ALTIN (TL/GR) 5.433,33 5.434,09
22 Ayar Bilezik 5.129,98 5.157,15
Altın (ONS) 4.003,75 4.004,39
Altın ($/kg) 128.083,00 128.101,00
Altın (Euro/kg) 114.843,00 114.919,00
Cumhuriyet Altını 36.570,00 36.829,00
Yarım Altın 18.341,00 18.479,00
Çeyrek Altın 9.171,00 9.245,00
Reşat Altını 36.602,47 36.861,95
Kulplu Reşat Altını 36.604,69 36.864,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.117,76 5.348,99
18 Ayar Altın TL/Gr 3.966,33 3.966,89
14 Ayar Altın TL/Gr 3.090,62 4.173,52
Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 90.159,86 91.602,86
Kapalı Çarşı Beşli Altın 182.573,71 186.138,81
Gremse Altın 90.159,86 92.223,32
Ata Altın 37.190,94 38.130,25
Tam Altın 36.063,94 36.776,52
Külçe Altın ($) 132.800,00 132.900,00
Has Altın 5.406,17 5.406,92
Hamit Altın 36.602,47 36.861,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
