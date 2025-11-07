İstanbul elektrik kesintisi 8 KASIM | İstanbul’da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ ilçeleri duyurdu

BEDAŞ, 8 Kasım 2025 tarihinde İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşlar, "İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte BEDAŞ tarafından paylaşılan güncel elektrik kesintisi detayları ve ilçe ilçe kesinti saatleri...