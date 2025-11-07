İstanbul elektrik kesintisi 8 KASIM | İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ ilçeleri duyurdu
BEDAŞ, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Şehrin farklı noktalarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler merak konusu oldu. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ tarafından yayımlanan ilçe ilçe elektrik kesintisi listesi...
Giriş Tarihi: 07.11.2025 17:05