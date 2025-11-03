Engelli istihdamına yeni düzenleme: Cezalar artıyor, destek 2 milyon liraya çıkıyor

50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerinde yüzde 3, kamuda ise yüzde 4 engelli çalıştırma yükümlülüğü bulunuyor. Engelli açığını 30 günde kapatamayanlara 30 bin lira para cezası veriliyor. Daha etkin sonuç alabilmek için bu ceza oranı 60 bin liraya yükseltilecek. Engelli iş koçu istihdam eden işverenlere normal asgari ücretin maliyetinin yüzde 15 fazlası kadar aylık ücret ödeniyor. O da 35 bin 800 liraya denk geliyor. Eğer iş yeri bu engelli vatandaşların istihdamı için iş yerinde belli düzenlemeler yapıyorsa toplam hibe tutarının yüzde 25'i kadar destek veriliyor. İŞKUR, toplamda 4 engelliyi bir yıl istihdam eden bir işletmeye yaklaşık 2 milyon liraya yakın bir destek sağlıyor.

