Kaya petrolü üretimi için düğmeye basıldı! Sondaj başlıyor

Enerji Bakanlığı, Diyarbakır Silvan'da kaya petrolü üretimi için kolları sıvadı. Önümüzdeki 2 ayda bölgede 4 kuyu kazılacak. Kuyu sayısı önümüzdeki 3 yılda 24'e çıkarılacak.



'OYUN DEĞİŞTİRECEK'

Diyarbakır'da sondaj çalışmalarına başlanacağını açıklayan Bakan Alparslan Bayraktar, bölgenin belki de Gabar'dan daha büyük bir petrol rezervi potansiyeline sahip olduğunu anlattı. Bayraktar, "Bizim için oyun değiştirecek bir potansiyelden bahsediyoruz" dedi. Silvan'da bu yıl sonu itibarıyla bu alanda dünya çapında yetkinliğe sahip ABD'li şirket ile sondaj çalışmalarına başlanacak. Silvan'ın kuzeyinde belirlenen 500-600 kilometrelik büyüklüğe sahip 4 blokta kuyular açılacak. Bu bloklardaki tahmini rezerv 350 milyon varil olurken, bunun şu anki piyasa değeri ise 23 milyar dolar yapıyor. Geleneksel olmayan ankonvansiyonel yöntemlerle dikey ve yatay sondaj yapılacak. Yatayda kayaların içinde 3-4 kilometre girilecek ve petrol üretimine başlanacak.





Diyarbakır'da 7 bin kilometrelik alanda kaya petrolü olduğu düşünülürken, geri kalan kısım için ABD'li şirket ile bir anlaşma bulunmuyor. Türkiye şu anda birçok mühendisini ABD'li şirketin merkezine eğitime gönderirken, daha sonra bu projelerde Türkiye'nin yetkinlik ve kabiliyet kazanarak kendi başına bu petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Bakanlık önümüzdeki 3 yılda ise bölgede toplam 24 kuyu kazmayı planlıyor. Diyarbakır genelinde 4-6 milyar varillik kaya petrolü rezervi olduğu tahmin edilirken, bunun ise tahmini ortalama değeri 350 milyar dolar olarak öngörülüyor.



TRAKYA'DA KAYA GAZI

Diyarbakır'da petrol kuyularının açılmasının ardından Trakya'da da aynı şirket ile bu kez kaya gazı aramacılığı için çalışmalara başlanacak. Burada da milyarlarca dolarlık kaya gazı keşfi bekleniyor.



