2026 Bütçesinde kamu personeline 4,9 trilyon lira ödenek ayrıldı: Eğitime 1,4 trilyon, sağlığa 863 milyar

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, kurumlara ayrılan 18 trilyon 928 milyar 815 milyon 484 bin liralık bütçenin yüzde 25,9'u personel giderleri için kullanılacak. Böylece kamu personeline 4.9 trilyon lira nakdi ödeme yapılacak.

EĞITIME 1.4 TRILYON TL



Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 435 milyar 648 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 863 milyar 557 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 412 milyar 250 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığı'na 395 milyar 725 milyon lira ayrıldı. Jandarma Genel Komutanlığı personeline yaklaşık 287 milyar 90 milyon lira, Adalet Bakanlığı personeline 245 milyar 799 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline 148 milyar 800 milyon lira verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 72 milyar 881 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 70 milyar 142 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel giderleri için ise 73 milyar 473 milyon lira ayrıldı.