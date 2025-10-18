PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları son dakika 18 Ekim 2025: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın alsam ne kadar? Hafta sonu CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın cephesinde son dakika gelişmeleri yakından izleniyor. Düzenli altın alım satımı yapanlar gün gün sarı metaldeki gidişatı takip ediyor. Dün itibarıyla çeyrek altın 10 bin TL'yi aşmıştı. Peki hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları yükseldi mi düştü mü? İşte 18 Ekim Cumartesi günü Kapalıçarşı ve serbest piyasada birim birim altın fiyatları.

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

18 Ekim 2025 Cumartesi günü altın alış ve satış fiyatları şu şekilde;

ALTIN (TL/GR)
Alış: 5.726,53 | Satış: 5.727,34

22 Ayar Bilezik
Alış: 5.649,68 | Satış: 5.716,67

Altın (ONS)
Alış: 4.250,52 | Satış: 4.251,12

Altın ($/kg)
Alış: 135.974,00 | Satış: 135.993,00

Altın (Euro/kg)
Alış: 158.823,00 | Satış: 158.846,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 39.827,00 | Satış: 40.585,00

Yarım Altın
Alış: 19.975,00 | Satış: 20.386,00

Çeyrek Altın
Alış: 9.987,00 | Satış: 10.193,00

Reşat Altını
Alış: 39.859,47 | Satış: 40.617,95

Kulplu Reşat Altını
Alış: 39.861,69 | Satış: 40.620,20

22 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 5.573,79 | Satış: 5.899,57

18 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 4.180,37 | Satış: 4.180,96

14 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 3.371,25 | Satış: 4.550,23

Kapalıçarşı Ziynet 2.5
Alış: 98.863,28 | Satış: 100.462,65

Kapalı Çarşı Beşli Altın
Alış: 200.198,14 | Satış: 204.142,09

Gremse Altın
Alış: 98.863,28 | Satış: 101.143,13

Ata Altın
Alış: 40.781,10 | Satış: 41.818,20

Tam Altın
Alış: 39.545,31 | Satış: 40.333,53

Külçe Altın ($)
Alış: 146.000,00 | Satış: 146.100,00

Has Altın
Alış: 5.697,90 | Satış: 5.698,70

Hamit Altın
Alış: 39.859,47 | Satış: 40.617,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DOLAR VE EURO FİYATLARI

