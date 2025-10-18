Altın fiyatları son dakika 18 Ekim 2025: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın alsam ne kadar? Hafta sonu CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Düzenli olarak alım satım yapan yatırımcılar, sarı metaldeki günlük değişimleri adım adım izliyor. Dün itibarıyla çeyrek altın 10 bin TL barajını aşarak dikkat çekmişti. Peki hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL oldu? İşte 18 Ekim Cumartesi günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın fiyatları…