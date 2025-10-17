PODCAST CANLI YAYIN

Çeyrek ve gram altın o rakamın üstüne çıktı! Sarı metalde yön yukarı: Birim birim CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Ekim 2025

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düzenli altın alım satımı yapanlar gün gün sarı metaldeki gidişatı izliyor. Peki haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada birim birim altın fiyatları.

Altın cephesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düzenli altın alım satımı yapanlar gün gün sarı metaldeki gidişatı izliyor. Gram altın ve çeyrek altında dünkü fiyat tablosuna kıyasla yükseliş dikkat çekerken sarı metalde yukarı yönlü bir hareketlilik görülüyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada birim birim altın fiyatları.

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI (17 EKİM 2025)

Altın (TL/Gr): 🟢 5.878,34 | 🔴 5.879,03

22 Ayar Bilezik: 🟢 5.629,93 | 🔴 5.676,72

Altın (ONS): 🟢 4.358,50 | 🔴 4.359,01

Altın ($/Kg): 🟢 139.446,00 | 🔴 139.462,00

Altın (Euro/Kg): 🟢 163.583,00 | 🔴 163.602,00

Cumhuriyet Altını: 🟢 40.172,00 | 🔴 40.528,00

Yarım Altın: 🟢 20.148,00 | 🔴 20.357,00

Çeyrek Altın: 🟢 10.074,00 | 🔴 10.179,00

Reşat Altını: 🟢 40.204,47 | 🔴 40.560,95

Kulplu Reşat Altını: 🟢 40.206,69 | 🔴 40.563,20

22 Ayar Altın (TL/Gr): 🟢 5.622,02 | 🔴 5.891,24

18 Ayar Altın (TL/Gr): 🟢 4.291,19 | 🔴 4.291,69

14 Ayar Altın (TL/Gr): 🟢 3.400,93 | 🔴 4.544,53

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 🟢 96.934,21 | 🔴 98.503,61

Kapalıçarşı Beşli Altın: 🟢 196.291,77 | 🔴 200.161,27

Gremse Altın: 🟢 96.934,21 | 🔴 99.170,81

Ata Altın: 🟢 39.985,36 | 🔴 41.002,73

Tam Altın: 🟢 38.773,68 | 🔴 39.547,01

Külçe Altın ($): 🟢 143.800,00 | 🔴 143.900,00

Has Altın: 🟢 5.848,95 | 🔴 5.849,64

Hamit Altın: 🟢 40.204,47 | 🔴 40.560,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

DOLAR VE EURO SON DURUM

