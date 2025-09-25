Altında ibre ters yönlü! Bugün altın düştü mü yükseldi mi? Gram biriktiren dikkat

Düğünü, nişanı olan ve altını birikim aracı olarak değerlendirenler anlık piyasa verilerini yakından takip ediyor. Altın piyasasında rüzgar tersine döndü. Dün 5 bin TL bandında seyreden sarı metal bugün tekrar 4985 bandına geri döndü. İşte 25 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla Kapalıçarşı altın fiyatlarında güncel durum...