Altında ibre ters yönlü! Bugün altın düştü mü yükseldi mi? Gram biriktiren dikkat

Düğünü, nişanı olan ve altını birikim aracı olarak değerlendirenler anlık piyasa verilerini yakından takip ediyor. Altın piyasasında rüzgar tersine döndü. Dün 5 bin TL bandında seyreden sarı metal bugün tekrar 4985 bandına geri döndü. İşte 25 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla Kapalıçarşı altın fiyatlarında güncel durum...
CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Ürün
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|4.985,35
|4.985,85
|22 Ayar Bilezik
|4.648,66
|4.692,24
|Altın (ONS)
|3.743,73
|3.744,17
|Altın ($/kg)
|119.602,00
|119.614,00
|Altın (Euro/kg)
|140.746,00
|140.760,00
|Cumhuriyet Altını
|33.228,00
|33.484,00
|Yarım Altın
|16.665,00
|16.806,00
|Çeyrek Altın
|8.332,00
|8.398,00
|Reşat Altını
|33.260,47
|33.516,95
|Kulplu Reşat Altını
|33.262,69
|33.519,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|4.649,87
|4.894,58
|18 Ayar Altın TL/Gr
|3.639,31
|3.639,67
|14 Ayar Altın TL/Gr
|2.802,69
|3.838,66
|Kapalicarsi Ziynet 2.5
|82.369,18
|83.658,75
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|166.797,60
|169.996,23
|Gremse Altın
|82.369,18
|84.225,41
|Ata Altın
|33.977,29
|34.823,47
|Tam Altın
|32.947,67
|33.587,13
|Külçe Altın ($)
|123.400,00
|123.450,00
|Has Altın
|4.960,43
|4.960,92
|Hamit Altın
|33.260,47
|33.516,95