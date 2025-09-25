PODCAST CANLI YAYIN

Altında ibre ters yönlü! Bugün altın düştü mü yükseldi mi? Gram biriktiren dikkat

Altın piyasasında rüzgar tersine döndü. Dün 5 bin TL bandında seyreden sarı metal bugün tekrar 4985 bandına geri döndü. Gün içinde fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Peki birim birim altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 25 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla Kapalıçarşı altın fiyatlarında güncel durum...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altında ibre ters yönlü! Bugün altın düştü mü yükseldi mi? Gram biriktiren dikkat

Düğünü, nişanı olan ve altını birikim aracı olarak değerlendirenler anlık piyasa verilerini yakından takip ediyor. Altın piyasasında rüzgar tersine döndü. Dün 5 bin TL bandında seyreden sarı metal bugün tekrar 4985 bandına geri döndü. İşte 25 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla Kapalıçarşı altın fiyatlarında güncel durum...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?


(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 4.985,35 4.985,85
22 Ayar Bilezik 4.648,66 4.692,24
Altın (ONS) 3.743,73 3.744,17
Altın ($/kg) 119.602,00 119.614,00
Altın (Euro/kg) 140.746,00 140.760,00
Cumhuriyet Altını 33.228,00 33.484,00
Yarım Altın 16.665,00 16.806,00
Çeyrek Altın 8.332,00 8.398,00
Reşat Altını 33.260,47 33.516,95
Kulplu Reşat Altını 33.262,69 33.519,20
22 Ayar Altın TL/Gr 4.649,87 4.894,58
18 Ayar Altın TL/Gr 3.639,31 3.639,67
14 Ayar Altın TL/Gr 2.802,69 3.838,66
Kapalicarsi Ziynet 2.5 82.369,18 83.658,75
Kapalı Çarşı Beşli Altın 166.797,60 169.996,23
Gremse Altın 82.369,18 84.225,41
Ata Altın 33.977,29 34.823,47
Tam Altın 32.947,67 33.587,13
Külçe Altın ($) 123.400,00 123.450,00
Has Altın 4.960,43 4.960,92
Hamit Altın 33.260,47 33.516,95

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

TAŞIT KREDİSİ TABLOSU | 36 ay vadeli 120 bin TL çeksem geri ne kadar öderim?TAŞIT KREDİSİ TABLOSU | 36 ay vadeli 120 bin TL çeksem geri ne kadar öderim?
TAŞIT KREDİSİ TABLOSU | 36 ay vadeli 120 bin TL çeksem geri ne kadar öderim?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak
Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Kışın ilk sinyalleri hissedilecek! MGM'den İstanbul dahil 11 ile saatli uyarı: Kuvvetli yağış sistemi bugün başlıyor! Ardı arkası kesilmeyecek
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde rüşvetin kılıfı gıda kolisi! Yolsuzluk soruşturmasında flaş detay!
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?
Terörsüz Türkiye Komisyonu yasal düzenlemeler için düğmeye basıyor
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
“İnsan ömrünün 300 yıla çıkabilir” araştırmasına Yıldız Tilbe’den ‘Gazze’li yanıt: Masumlar ölürken yaşamak istemem
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM'deki İklim Zirvesi'nde açıkladı: 2053'te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump'tan Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
Ballon d'Or'a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele'ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?