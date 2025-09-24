PODCAST CANLI YAYIN

TAŞIT KREDİSİ TABLOSU | 36 ay vadeli 120 bin TL çeksem geri ne kadar öderim?

Otomobil sahibi olmak isteyenler birikimlerine ek olarak taşıt kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankaların taşıt kredisi geri ödeme tabloları da değişkenlik gösterebiliyor. Peki 36 ay vadeyle 120 bin TL taşıt kredisi çeken biri bankaya toplam ne kadar geri ödeme yapar? 120 bin TL tutarında taşıt kredisi taksitleri her ay ne kadara tekabül ediyor? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA ödeme tabloları...

120 bin TL taşıt kredisi için 36 ay vadede geri ödeme tutarı merak ediliyor. Faiz oranlarına göre aylık taksitler ve toplam maliyet değişiklik gösteriyor. Peki bankadan 120 bin TL kredi çekildiğinde geri ödeme ne kadar olur? İşte banka banka oranlar...

HALKBANK

Faiz Oranı
%4,89

Aylık Taksit
8.559,20 TL

Toplam Ödeme
308.731 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı
%4,79

Aylık Taksit
8.430,46 TL

Toplam Ödeme
304.096 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%3,05

Aylık Taksit
6.315,70 TL

Toplam Ödeme
227.965 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı
%3,39

Aylık Taksit
6.708,67 TL

Toplam Ödeme
242.112 TL

Kaynak: Bankaların resmi siteleri, Takvim foto arşiv, AA foto arşiv