Türkiye Sigorta Birliği’nden vatandaşlara önemli uyarı: “Hasar danışmanı” dolandırıcılığına karşı dikkat

TSB, trafik kazası sonrası kendilerini “hasar danışmanı” olarak tanıtan kişilere karşı vatandaşları uyardı. Hazırlanan kamu spotu ile sadece yetkili sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişim kurulması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması çağrısı yapılıyor. Spot, 6 ay boyunca televizyonlarda yayınlanacak.

Giriş Tarihi:
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), son dönemde trafik kazaları sonrası kendilerini "hasar danışmanı" olarak tanıtan kişilerin vatandaşları mağdur etmesi ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi üzerine bir kamu spotu hazırladı.

Hazırlanan kamu spotunda, vatandaşlara yalnızca yetkili sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişime geçmeleri, kişisel bilgilerini bu çevreler dışında kimseyle paylaşmamaları çağrısı yapılıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın sırasına alınan kamu spotu, televizyon kanallarında 6 ay boyunca izleyiciyle buluşacak. TSB, bu çalışmayla vatandaşların hak kaybına uğramasının önlenmesini, kişisel verilerin korunmasını ve sigorta sektörüne duyulan güvenin güçlendirilmesini hedefliyor.

