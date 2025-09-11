Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?

Takvim Foto Arşiv İŞTE PİYASANIN BEKLENTİSİ! Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Olası bir faiz indirimi altın, borsa, kredi ve mevduat faizlerini nasıl etkiler? Milliyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: "Ağustos ayı enflasyon rakamlarında aylık enflasyon gelişiminin beklentilerden yüksek gelmesi nedeniyle daha önce 300 baz puanlar konuşulurken, 200 baz puanlara doğru beklentilerin gerilediğini gözlemliyoruz. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde her ne kadar %40 politika faizi beklentisi belirlenmiş olsa da TCMB'nin aylık enflasyondaki katılığı dikkate alarak oran indiriminde Eylül ayında agresif davranmayacağını, 150-200 baz puan civarında bir indirime gidebileceğini düşünüyoruz"

Takvim Foto Arşiv FAİZ İNDİRİMİ ALTIN VE BORSAYI NASIL ETKİLER? "Faiz indiriminin altın üzerinde çok büyük bir etkisinin olacağını düşünmüyoruz. Çünkü gram altın daha çok ons altın fiyatındaki gelişmelere paralel seyrediyor. Orada da 2 faktör etkili. Birincisi Fed faiz indirimi ve Fed'in siyasi bir karar alıp almayacağı, diğer konu ise jeopolitik risklerdir. Borsa bacağında ise yabancı yatırımcı girişinin sağlanması gerekiyor. Orta vade aşağı sinyalleri olmakla beraber, son zamanlarda hızlı bir düşüşün gelmesi ve 10.373 puan desteğine yakın olması nedeniyle tepki alımı gelme ihtimali zaten var. O yüzden faiz indirimi tepki çıkışı için bir bahane oluşturabilir. Bu durumda 11,070 puan seviyelerini tekrar görme ihtimalimiz artar.

Takvim Foto Arşiv KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ SÜRER Mİ? Faiz indirimi ve BDDK, TCMB para politikalarına yönelik sınırlamalardaki gevşemelere bağlı olarak aşağı yönlü trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak kredi ve mevduat faizlerinin aynı hızla düşmesini beklemiyoruz. Bunun 2 sebebi var. Birincisi mevduat oluşumu kredi bolluğu yaratacak kadar yüksek değil. O yüzden de bankalar daha selektif davranacaklardır. İkincisi mevduat faizi yüksek olduğu için kaynak maliyeti artmış durumda ve kredi fonlamasında kar yazmıyor. O yüzden bir süre daha kredi faizleri bu seviyelerde kalmaya devam edecektir. Burada kritik soru sıkı para politikası ne kadar gevşetilecek? O yüzden de kredi faizlerinin faiz indiriminden çok az etkilenmesini beklerken mevduat faizlerinde de sınırlı bir düşüş ihtimalini yüksek görüyoruz. Kredi faizlerinde %2.70-%2.60'lara kadar düşüş olabilir. Mevduat faizlerinin %41-47 aralığına gerilemesini bekliyorum."

Takvim Foto Arşiv EKONOMİSTLERİN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ BELLİ OLDU AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.