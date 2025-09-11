Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
Piyasalar bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Yılın yedinci faiz kararını açıklayacak olan banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43 seviyesine indirmişti. Peki faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne? Olası faiz indirimi altın fiyatları ve borsayı etkiler mi? İşte merak edilenler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar verilmişti.
Ekonomistler, bankanın bu toplantısında da faizlerde indirime gitmesini bekliyor.
Öte yandan karar metninde yer alacak mesajlar da piyasaların odağında. Enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmeler yakından izlenecek. Para politikası duruşu mesajlarında ise gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak.
İŞTE PİYASANIN BEKLENTİSİ!
Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Olası bir faiz indirimi altın, borsa, kredi ve mevduat faizlerini nasıl etkiler? Milliyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
"Ağustos ayı enflasyon rakamlarında aylık enflasyon gelişiminin beklentilerden yüksek gelmesi nedeniyle daha önce 300 baz puanlar konuşulurken, 200 baz puanlara doğru beklentilerin gerilediğini gözlemliyoruz. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde her ne kadar %40 politika faizi beklentisi belirlenmiş olsa da TCMB'nin aylık enflasyondaki katılığı dikkate alarak oran indiriminde Eylül ayında agresif davranmayacağını, 150-200 baz puan civarında bir indirime gidebileceğini düşünüyoruz"
FAİZ İNDİRİMİ ALTIN VE BORSAYI NASIL ETKİLER?
"Faiz indiriminin altın üzerinde çok büyük bir etkisinin olacağını düşünmüyoruz. Çünkü gram altın daha çok ons altın fiyatındaki gelişmelere paralel seyrediyor. Orada da 2 faktör etkili. Birincisi Fed faiz indirimi ve Fed'in siyasi bir karar alıp almayacağı, diğer konu ise jeopolitik risklerdir.
Borsa bacağında ise yabancı yatırımcı girişinin sağlanması gerekiyor. Orta vade aşağı sinyalleri olmakla beraber, son zamanlarda hızlı bir düşüşün gelmesi ve 10.373 puan desteğine yakın olması nedeniyle tepki alımı gelme ihtimali zaten var. O yüzden faiz indirimi tepki çıkışı için bir bahane oluşturabilir. Bu durumda 11,070 puan seviyelerini tekrar görme ihtimalimiz artar.
KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?
Faiz indirimi ve BDDK, TCMB para politikalarına yönelik sınırlamalardaki gevşemelere bağlı olarak aşağı yönlü trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak kredi ve mevduat faizlerinin aynı hızla düşmesini beklemiyoruz. Bunun 2 sebebi var. Birincisi mevduat oluşumu kredi bolluğu yaratacak kadar yüksek değil. O yüzden de bankalar daha selektif davranacaklardır.
İkincisi mevduat faizi yüksek olduğu için kaynak maliyeti artmış durumda ve kredi fonlamasında kar yazmıyor. O yüzden bir süre daha kredi faizleri bu seviyelerde kalmaya devam edecektir. Burada kritik soru sıkı para politikası ne kadar gevşetilecek? O yüzden de kredi faizlerinin faiz indiriminden çok az etkilenmesini beklerken mevduat faizlerinde de sınırlı bir düşüş ihtimalini yüksek görüyoruz. Kredi faizlerinde %2.70-%2.60'lara kadar düşüş olabilir. Mevduat faizlerinin %41-47 aralığına gerilemesini bekliyorum."
EKONOMİSTLERİN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti
Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.
BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE DENİLMİŞTİ?
Merkez Bankası'nın bir önceki PPK toplantısı sonrası yayımladığı faiz oranlarına ilişkin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
"Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."