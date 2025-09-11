PODCAST
MB faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 14:17
Merkez Bankası, yılın yedinci faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirilmesine karar verdi.
