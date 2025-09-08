SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Yeni OVP’de yer alan 2025 yıl sonu enflasyon tahmini 2026’nın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında ne kadar artış yaşanabileceğini ortaya koydu. İşte detayları…

Giriş Tarihi :08 Eylül 2025 , 07:35 Güncelleme Tarihi :08 Eylül 2025 , 07:45
Emekli zammı için ipucu OVP’den geldi! 2026’nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR’lu için yeni maaş hesabı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milyonların Ocak zamları şimdiden şekillenmeye başladı. Hem gerçekleşen enflasyon verileri hem de tahminler başta emekliler olmak üzere milyonlarca kişinin 2026 yılına nasıl bir gelirle başlayacağının ipuçlarını veriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, Ocak'ta, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Şu ana kadar zam oranını gösterecek bu 6 aylık veriden ikisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz enflasyonunu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.04 olarak açıkladı. Böylece Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 4.14 çıktı. Geriye dört veri daha kaldı.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

İPUCU OVP'DEN GELDİ

Tahminler de ipuçları verdi. Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ettiklerini açıklamıştı. 2026-2028 yıllarını kapsayan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) da 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.5 olarak yer aldı.

2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak çıkarsa, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE 10.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ilk ayında yüzde 10.14 artış yaşanacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

TABAN AYLIK NE OLUR?

Emekliler zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Bu zam oranı refah payı vb. uygulamalarla artırılabilecek. Ayrıca taban aylıkta da artış konusu gündeme gelecek. Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, OVP'deki tahmine göre emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkabilecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 17.000
% 10.14 ZAMLI: 18.724

MEVCUT: 17.500
% 10.14 ZAMLI: 19.275

MEVCUT: 18.000
% 10.14 ZAMLI: 19.825

MEVCUT: 19.000
% 10.14 ZAMLI: 20.927

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 20.000
% 10.14 ZAMLI: 22.028

MEVCUT: 21.000
% 10.14 ZAMLI: 23.129

MEVCUT: 22.000
% 10.14 ZAMLI: 24.231

MEVCUT: 23.000
% 10.14 ZAMLI: 25.332

MEVCUT: 24.000
% 10.14 ZAMLI: 26.434

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 25.000
% 10.14 ZAMLI: 27.535

MEVCUT: 26.000
% 10.14 ZAMLI: 28.636

MEVCUT: 27.000
% 10.14 ZAMLI: 29.738

MEVCUT: 28.000
% 10.14 ZAMLI: 30.839

MEVCUT: 29.000
% 10.14 ZAMLI: 31.941

MEVCUT: 30.000
% 10.14 ZAMLI: 33.042

MEVCUT: 31.000
% 10.14 ZAMLI: 34.143

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

MEVCUT: 32.000
% 10.14 ZAMLI: 35.245

MEVCUT: 33.000
% 10.14 ZAMLI: 36.346

MEVCUT: 34.000
% 10.14 ZAMLI: 37.448

MEVCUT: 35.000
% 10.14 ZAMLI: 38.549

MEVCUT: 36.000
% 10.14 ZAMLI: 39.650

MEVCUT: 37.000
% 10.14 ZAMLI: 40.752

MEVCUT: 38.000
% 10.14 ZAMLI: 41.853

MEVCUT: 39.000
% 10.14 ZAMLI: 42.955

MEVCUT: 40.000
% 10.14 ZAMLI: 44.056

MEVCUT: 41.000
% 10.14 ZAMLI: 45.157

MEVCUT: 42.000
% 10.14 ZAMLI: 46.259

MEVCUT: 43.000
% 10.14 ZAMLI: 47.360

MEVCUT: 44.000
% 10.14 ZAMLI: 48.462

MEVCUT: 45.000
% 10.14 ZAMLI: 49.563

MEVCUT: 46.000
% 10.14 ZAMLI: 50.664

MEVCUT: 47.000
% 10.14 ZAMLI: 51.766

MEVCUT: 48.000
% 10.14 ZAMLI: 52.867

MEVCUT: 49.000
% 10.14 ZAMLI: 53.969

MEVCUT: 50.000
% 10.14 ZAMLI: 55.070

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: Asla müsaade etmeyeceğiz
Türk Telekom
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP’li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: Buraya gel dedim!
Konya’da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
İşte velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber... Uzmanından TAKVİM’e tavsiyeler...
Özgür Özel ’den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: Son uyarımdır...
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 300 bin TL’lik soruda garanti yöntem!
Antalya’daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş’in çelişkili ifadeleri: Arsa satışı dediler tapuda izine rastlanmadı
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul’da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubu Siirt’teki şehit ailesine ulaştı! Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı’daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na fondaş üzerinden ihraç sopası gösterdi: Kimseyi hedef göstermek istemem
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye’ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
Fenerbahçe’den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir