Emekli zammı için ipucu OVP’den geldi! 2026’nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR’lu için yeni maaş hesabı

Milyonların Ocak zamları şimdiden şekillenmeye başladı. Hem gerçekleşen enflasyon verileri hem de tahminler başta emekliler olmak üzere milyonlarca kişinin 2026 yılına nasıl bir gelirle başlayacağının ipuçlarını veriyor.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, Ocak'ta, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Şu ana kadar zam oranını gösterecek bu 6 aylık veriden ikisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz enflasyonunu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.04 olarak açıkladı. Böylece Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 4.14 çıktı. Geriye dört veri daha kaldı.

Türk lirası (AA)



İPUCU OVP'DEN GELDİ



Tahminler de ipuçları verdi. Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ettiklerini açıklamıştı. 2026-2028 yıllarını kapsayan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) da 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.5 olarak yer aldı.



2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak çıkarsa, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE 10.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ilk ayında yüzde 10.14 artış yaşanacak.