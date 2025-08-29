Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları

EKSİK SÜREYİ TAMAMLAMAK İÇİN BORÇLANMA YAPILABİLİR Mİ? 1800 prim gününü, doğum ya da askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı var. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum sonrasındaki iki yılda çalışmadıkları süreleri ve ücretsiz izin günlerini borçlanabiliyor. Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

NASIL MALULEN EMEKLİ OLUNUYOR? Öncelikle çalışma gücü kaybının SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il veya ilçedeki SGK birimlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

HANGİ HASTALIKLAR KAPSAMDA BULUNUYOR? İyileşmesi uzun, zor ya da mümkün olmayan rahatsızlıklar kapsamında rapor oranları tanımlanıyor. Malul aylığı bağlanan bazı rahatsızlıklar şöyle: Kanser, beyin tümörleri, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları, AIDS, tüberküloz, kalp, böbrek, akciğer nakli, retina kanamaları, yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları, kol ve bacak gibi organ kaybı, kalp yetmezliği, solunum sistemi hastalıkları... Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

AYLIK BAĞLANANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ? Malullük aylığı bağlanan kişilerin çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesiliyor. Ayrıca kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması halinde de aylıkları son buluyor. Emekliliğe sağlık ayarı (AA)