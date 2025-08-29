PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları

Çalışırken sağlığı bozulanlara daha erken emeklilik yolu açılıyor. İstenen prim gün sayısı azalırken, yaş şartı da aranmıyor. Peki kimler kapsamda? İşte 1800 gün detayları...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlamak gerekirken, sağlığı bozulanlara çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Çalışma gücü kaybı yaşayanlara daha erken emeklilik yolu açılıyor. Sağlığı bozulanlar için prim gün şartı 1800 güne (5 yıl) kadar inerken, vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucularına, ailelerine, terör mağdurlarına primsiz aylık bağlanıyor. İşte sağlık nedeniyle erken emekli olmanın yolları...

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

KİMLER MALULEN EMEKLİ OLABİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki kişilere malul aylığı bağlanabiliyor. Çalışma gücünde yüzde 60 kayıp yaşayanlar, bunu belgelemeleri şartıyla ve en az 10 yıl sigortalılık süresiyle 1800 gün primi tamamlamaları halinde bu imkandan yararlanabiliyor.

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresine de bakılmıyor, 1800 gün prim yeterli sayılıyor. Sigortalıların maluliyeti nedeniyle işten ayrılması, Bağ-Kur'luların prim borcunun bulunmaması gerekiyor.

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

EKSİK SÜREYİ TAMAMLAMAK İÇİN BORÇLANMA YAPILABİLİR Mİ?

1800 prim gününü, doğum ya da askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı var. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum sonrasındaki iki yılda çalışmadıkları süreleri ve ücretsiz izin günlerini borçlanabiliyor.

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

NASIL MALULEN EMEKLİ OLUNUYOR?

Öncelikle çalışma gücü kaybının SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il veya ilçedeki SGK birimlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor.

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

HANGİ HASTALIKLAR KAPSAMDA BULUNUYOR?

İyileşmesi uzun, zor ya da mümkün olmayan rahatsızlıklar kapsamında rapor oranları tanımlanıyor. Malul aylığı bağlanan bazı rahatsızlıklar şöyle: Kanser, beyin tümörleri, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları, AIDS, tüberküloz, kalp, böbrek, akciğer nakli, retina kanamaları, yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları, kol ve bacak gibi organ kaybı, kalp yetmezliği, solunum sistemi hastalıkları...

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

AYLIK BAĞLANANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?

Malullük aylığı bağlanan kişilerin çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesiliyor. Ayrıca kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması halinde de aylıkları son buluyor.

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

ERKEN YAŞLANANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLABİLİYOR?

Gerek hizmet akdi ile çalışan sigortalılara gerekse kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara erken yaşlandığı Kurum Sağlık Kurulu'nca tespit edildiği takdirde, 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanıyor.

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

HANGİ ŞEKER HASTALARI MALULEN EMEKLİ OLABİLİYOR?

Çalışma gücünün yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması ve en az 1800 gün prim gerekiyor. SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtiliyor.

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

KANSER HASTALARINDA NASIL UYGULANIYOR?

Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor. Bu süre genel olarak 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor.

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

Süre sonunda kanser hastalığına bağlık olarak çalışma gücü kaybına bakılarak aylığın devamı konusunda karar veriliyor.

Emekliliğe sağlık ayarı (AA)Emekliliğe sağlık ayarı (AA)

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı’da başkan Övünç Demir’den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Türk Telekom
Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları
Bakan Fidan’dan terör devleti İsrail’e net mesaj: Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız!
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi
CHP Süleymaniye’de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye’de YPG için eşit ortaklık istedi
Birgün yazarı Kaan Sezyum’dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Kartal’dan Avrupa’ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru açtırıldı
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv’nin yeni dizisi Gözleri Karadenizin yayın tarihi belli oldu!
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Yeşil Vatan’da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale’deki yangınlar kontrol altında
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!