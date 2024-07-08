Ulaşım hızlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım ve proje çalışmaları devam eden hızlı tren hatları hakkında bilgi verdi. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy- Kapıkule kesimindeki çalışmaların 2025 yılında tamamlanacağını belirten Uraloğlu, bu proje ile Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1.5 saate düşeceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak Süper Hızlı Tren Projesi ile birlikte Ankara-İstanbul arasının 80 dakikaya ineceğini, hattın 344 km uzunluğunda olacağını aktardı. Yapım çalışmaları süren Ankaraİzmir Hızlı Tren Projesi'ne de değinen Uraloğlu, projeyle iki şehir arasının 624 kilometre, seyahat süresinin 3 saat 30 dakika olacağını kaydetti. Ankaraİstanbul YHT hattına bağlantılı, 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma- Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Uraloğlu, proje tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursaİstanbul arasının 2 saat 15 dakika olacağını duyurdu.