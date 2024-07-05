Oyun sektörü parayla oynuyor

Türkiye dijital oyun pazarında tüm dünyada adından söz ettirirken; gençlerin bu alana olan ilgisi de gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde dijital oyun pazarı hacmi 580 milyon dolara yükselirken; mobil, PC ve konsol oyunlarının toplamında 47 milyon oyuncu olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının yüzde 25-30'unun 18-24, yüzde 35-40'ının ise 25-34 yaş aralığında olduğu biliniyor.

AYDA 125 BİN TL MAAŞ

Yazılım ve Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı Mutlu Arıcı, Türkiye'de oyun geliştiren firma sayısının yaklaşık 500 olduğunu, 50'sinin yabancı sermayeli firmalardan oluştuğunu kaydetti. Oyun ihracat pazarı büyüklüğünün 2023 verilerine göre 1.5 milyar doları aştıını aktaran Arıcı, üniversitelerde oyun tasarımı ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerin açılmasının gençlerin bu alanda eğitim almalarını teşvik edeceğini söyledi. Arıcı, ücretlere ilişkin de şu bilgiyi verdi: "Özellikle senior (kıdemli) pozisyonundaki oyun geliştiricileri, tasarımcılar, 3D ve animasyon uzmanları için ücretler 75 bin ile 125 bin arasında. Orta düzeyde deneyime sahip midsenior oyun yazılım geliştiricileri ve diğer uzmanlar ise 50 bin ile 75 bin lira arasında maaş alıyor."