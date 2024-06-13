Ekonomide gözler bu ziyarette! Bakan Mehmet Şimşek FATF’nin Singapur’daki toplantısına gidecek! Gri listeden kurtulmaya az kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. ŞİMŞEK AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

O dönem bu karara yönelik açıklamalarda bulunan Şimşek, "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına vardı. Böylece, ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindi. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor" demişti.

FATF tarafından, Türkiye'nin gri listeden çıkmak için yürüttüğü çalışmaların yerinde teyidi için yapılması beklenen ziyaret ise Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleşti. Bu ziyarette önemli ilerleme kaydedildiği belirtilirken, bu ilerlemenin 'Türkiye'nin gri listeden çıkabileceği anlamına geldiği' ifade edildi. Bakan Şimşek'ten 'gri liste' açıklaması Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner, gri listeden çıkma hazırlığının ekonomideki yansımalarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Doğaner, 28 Haziran'daki toplantıyı piyasaların yakından takip ettiğine dikkat çekerek, bu durumun hem iş dünyasını hem de Türkiye'ye gelecek yabancı yatırımcıyı yakından ilgilendirdiğine vurgu yaptı.

Türk iş dünyasının yurt dışında yaptığı işlemlerde, açtırdıkları hesaplar gerekçe ortaya koyulmadan bankalar tarafından kapatılıyor diyen Doğaner, "Türkiye'den yapılan transferlerin bir kısmı şüpheli olarak değerlendiriliyor ve çok küçük meblağlar bile inceleniyor. Pek çok iş insanının bu noktada sıkıntı yaşadığını duyuyoruz. Gri listeden çıkış hem iş insanlarının elini rahatlatacak hem de gri listede olunduğu için Türkiye'ye kendi sözleşmeleri nedeniyle gelmeyen birçok fon ya da yatırımcı var. Türkiye gri listeden çıktığı anda bu şart ortadan kalktığı için Türkiye'ye yatırım önemli bir alternatif olacak." dedi. 40 STANDARDIN 39 İLE UYUMLU

Türkiye bu listede olmayı haketmediğine vurgu yapan Doğaner, "Türkiye 40 standardın 39'u ile uyumlu görünüyor. Yani teknik bir sıkıntı yok. Ama tabii bu dünyadaki siyasi yaklaşımın tarafsız olduğunu da kimse iddia edemiyor maalesef." ifadelerini kullandı.

GRİ LİSTE NEDİR?

FATF, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 1989'da kurulan ve kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen bir kurum. Gri liste de kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeledeki stratejik eksiklikleri olan ülkeleri kamuya açık bir şekilde açıklandığı bir liste. TÜRKİYE NEDEN LİSTEDE?

FATF, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için Ekim 2021'de Türkiye'yi gri listeye almıştı. Bir ülkenin gri listeye alınması demek, o ülkenin FATF tarafından özel izlemeye alınması demek.

LİSTEDE BAŞKA HANGİ ÜLKELER VAR?

Şu anda Türkiye'nin yanı sıra listede Bulgaristan, Hırvatistan, Burkina Faso, Suriye, Yemen, Tanzanya, Güney Afrika, Güney Sudan, Vietnam, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Ürdün ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti de bulunuyor. KARA LİSTEDE 3 ÜLKE VAR

Yüksek riskli olarak tanımlanan ve kara listeye alınan üç ülke bulunuyor: Bunlar İran, Kuzey Kore ve Myanmar. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN