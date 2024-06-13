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Ekonomide gözler bu ziyarette! Bakan Mehmet Şimşek FATF’nin Singapur’daki toplantısına gidecek! Gri listeden kurtulmaya az kaldı

Türkiye'nin 2021'de kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kaldığı için girdiği gri listeden, bu ay sonunda çıkması bekleniyor. Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 28 Haziran'da yapacağı toplantıda Türkiye'yle ilgili kararını açıklayacak olması ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu toplantıya katılması, gözleri bu ziyarete çevirdi. Peki gri listeden çıkmak Türk ekonomisine ne kazandırır? Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner, çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 09:05 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:39
Ekonomide gözler bu ziyarette! Bakan Mehmet Şimşek FATF’nin Singapur’daki toplantısına gidecek! Gri listeden kurtulmaya az kaldı

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Kara paranın aklanmasına yönelik mücadele eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 28 Haziran'da yapacağı toplantıda, Türkiye'yi 2021'de aldığı gri listeden çıkarması bekleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK SİNGAPUR'A GİDECEK
Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF'nin 28 Haziran'daki Genel Kurul toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.

Göreve geldikten bir ay sonra 'Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız' mesajı veren Şimşek'in Haziran ayını sonundaki toplantıya katılacak olması, Türkiye'nin gri listeden çıkacağına yönelik bir sinyal olarak algılandı.

Daha önce Türkiye, gri listeden çıkmak için eylem planı yürütmüştü. Meclis'te kabul edilen kripto varlıklara yönelik kanun da bu hazırlıklardan birsiydi.

Mali Eylem Görev Gücü ise, 21-23 Şubat'ta Paris'te gerçekleştirilen Genel Kurul'unda 'Türkiye'nin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlenen kriterleri büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardığını' bildirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

ŞİMŞEK AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
O dönem bu karara yönelik açıklamalarda bulunan Şimşek, "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına vardı. Böylece, ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindi. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor" demişti.

FATF tarafından, Türkiye'nin gri listeden çıkmak için yürüttüğü çalışmaların yerinde teyidi için yapılması beklenen ziyaret ise Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleşti. Bu ziyarette önemli ilerleme kaydedildiği belirtilirken, bu ilerlemenin 'Türkiye'nin gri listeden çıkabileceği anlamına geldiği' ifade edildi.

Bakan Şimşek'ten 'gri liste' açıklaması

Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner, gri listeden çıkma hazırlığının ekonomideki yansımalarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

YATIRIMCILARIN ODAĞINDA
Doğaner, 28 Haziran'daki toplantıyı piyasaların yakından takip ettiğine dikkat çekerek, bu durumun hem iş dünyasını hem de Türkiye'ye gelecek yabancı yatırımcıyı yakından ilgilendirdiğine vurgu yaptı.

Türk iş dünyasının yurt dışında yaptığı işlemlerde, açtırdıkları hesaplar gerekçe ortaya koyulmadan bankalar tarafından kapatılıyor diyen Doğaner, "Türkiye'den yapılan transferlerin bir kısmı şüpheli olarak değerlendiriliyor ve çok küçük meblağlar bile inceleniyor. Pek çok iş insanının bu noktada sıkıntı yaşadığını duyuyoruz. Gri listeden çıkış hem iş insanlarının elini rahatlatacak hem de gri listede olunduğu için Türkiye'ye kendi sözleşmeleri nedeniyle gelmeyen birçok fon ya da yatırımcı var. Türkiye gri listeden çıktığı anda bu şart ortadan kalktığı için Türkiye'ye yatırım önemli bir alternatif olacak." dedi.

40 STANDARDIN 39 İLE UYUMLU
Türkiye bu listede olmayı haketmediğine vurgu yapan Doğaner, "Türkiye 40 standardın 39'u ile uyumlu görünüyor. Yani teknik bir sıkıntı yok. Ama tabii bu dünyadaki siyasi yaklaşımın tarafsız olduğunu da kimse iddia edemiyor maalesef." ifadelerini kullandı.

GRİ LİSTE NEDİR?
FATF, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 1989'da kurulan ve kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen bir kurum. Gri liste de kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeledeki stratejik eksiklikleri olan ülkeleri kamuya açık bir şekilde açıklandığı bir liste.

TÜRKİYE NEDEN LİSTEDE?
FATF, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için Ekim 2021'de Türkiye'yi gri listeye almıştı. Bir ülkenin gri listeye alınması demek, o ülkenin FATF tarafından özel izlemeye alınması demek.

LİSTEDE BAŞKA HANGİ ÜLKELER VAR?
Şu anda Türkiye'nin yanı sıra listede Bulgaristan, Hırvatistan, Burkina Faso, Suriye, Yemen, Tanzanya, Güney Afrika, Güney Sudan, Vietnam, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Ürdün ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti de bulunuyor.

KARA LİSTEDE 3 ÜLKE VAR
Yüksek riskli olarak tanımlanan ve kara listeye alınan üç ülke bulunuyor: Bunlar İran, Kuzey Kore ve Myanmar.

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