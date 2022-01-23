Kripto büyük çöküşte! Kayıp yarım trilyon dolar

Tüm dünyada kısa yoldan zengin olma hayalleri kuranların hücum ettiği kripto paralardaki çöküş hızlandı. 'Büyük para kazanacağım' diye tüm varlığını bu platformlara yatıranlar büyük zarar ederken başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto para birimleri düşmeye başladı. Dünyada bu çöküşün maliyetinin 500 milyar doları geçtiği belirtiliyor. Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin 35.440 doları görerek yaklaşık 6 ayın en düşük düzeyine indi. 10 Kasım tarihinde gördüğü 69 bin dolar tarihi zirvesinin ardından Bitcoin, Aralık ayı başında 55 bin doların altına sarkmıştı. Bitcoin için kayıp yüzde 48'i buldu. Diğer 2 büyük kripto para Ethereum (ETH) 2.403 dolar, Binance Coin (BNB) 380.8 dolar bandına kadar çekildi. Kripto para piyasasındaki değer kaybının 500 milyar doları aştığı konuşuluyor. Kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiği vurgulanırken, sosyal medyada yer alan sahte hesaplardan 'Tavsiye' adı altında dolandırıcılıklara dikkat edilmesi gerekildiği belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN